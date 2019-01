Tilsa Lozano :“No me comparen con Karen Schwarz”

Tilsa Lozano debutó con pie derecho en el programa ‘En exclusiva’ y pidió que no la comparen con Karen Schwarz porque son totalmente “diferentes”.

“Las comparaciones no son necesarias porque Karen y yo somos personas totalmente diferentes, tenemos personalidades diferentes, nadie se puede comparar con nadie. ¿Si estoy a la expectativa de la competencia? Yo no me voy a enfocar en la competencia, la competencia siempre es buena, pero el público es libre de elegir lo que quiere ver”, sostuvo la popular ‘Tili’.

De otro lado, Lozano reiteró que le gustaría sentarse nuevamente en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y que tiene muchas cosas que contar. “Yo nunca he tenido reparos de hablar de mi vida”, remarcó. (D.B.)