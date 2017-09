Tilsa Lozano: Que se casen y no jo…

“Yo estoy en otra y ojalá se casen de una vez y no me jod…”, dijo Tilsa Lozano al ser consultada sobre la próxima boda de su ex, el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez. Al parecer, la modelo quiere estar alejada de los dimes y diretes, y hasta les dio la bendición para que sean felices.

La ex Vengadora quiere dejar cerrado definitivamente el tema de ‘Loco’ Vargas y le deseó lo mejor ahora que está a puertas de casarse. “Lo mejor que le puede pasar es que él se case con una mujer como ella, porque definitivamente son el uno para el otro”, expresó Tili, quien no quiere que le pregunten más por el jugador de Universitario de Deportes.

Además, Tilsa Lozano dejó en claro que no le afecta en lo absoluto que Juan Manuel Vargas se case con Blanca. “Yo siempre he tenido una teoría, las personas felices no joden. Yo les deseo felicidad a todo el mundo, porque las personas cuando son felices no están fastidiando al resto”, manifestó.

Finalmente, la también integrante de ‘El Gran Show’ aclaró que ella está muy feliz con su familia y que el tema del ‘Loco’ Vargas quedó en el pasado, pues ahora vive para su hija Valentina y su pareja Miguel Hidalgo, a quien últimamente le dedica varios post en sus redes sociales.