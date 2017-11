Tilsa Lozano tiembla por fotos hot

La modelo Tilsa Lozano se volvió a pronunciar sobre sus supuestas fotos hot que están circulando en el ciberespacio. La exvengadora decidió poner el ‘parche’ y aclarar todo si estas imágenes salen a la luz ante los medios.

“En una entrevista que di, me dijeron ‘una persona quiere filtrar fotos íntimas tuyas’. Yo ya sé quién es la persona que tiene ese chip, y si sale la foto tanto el dueño del chip como yo sabremos quién filtro esas fotos”, indicó ‘Tili’ en un enlace en vivo con Espectáculos.

La ex conductora de televisión dio por zanjado el tema, ya que dice: “No se ha filtrado nada todavía”, apuntó.

Cabe mencionar, que Lozano en una entrevista indicó que esas fotografías fueron tomadas en el 2012 y enviadas a su pareja de ese entonces. Recordemos que en ese año la modelo mantenía una relación con el jugador de Universitario de Deportes, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. “Si salen esas fotos estoy con mi conciencia tranquila porque eso es algo que corresponde a mi pasado, no es de ahora… así que normal”, indicó en su momento.

Por otro lado, Ernesto Jiménez le preguntó a Tilsa si iba constantemente a la Videna (villa deportiva donde entrena la selección), ya que el ‘Zorro Zupe’ reveló que era un asiduo visitante. “Nunca he ido a ese lugar, no sé de qué estarán hablando”, afirmó, para luego bromear que no conoce al ‘Zorro’ y que a él lo mandaba para que recoja las entradas que le daban para los partidos.