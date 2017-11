Tilsa Lozano vuelve a hablar de Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano no pudo más y otra vez tuvo que lanzar indirectas a su expareja, el futbolista Juan ‘Loco’ Vargas para entretener al público en uno de sus shows de animación por Halloween. La modelo y empresaria estaba sobre el escenario cuando mandó una serie de comentarios que para muchos iba dirigido al jugador de Universitario de Deportes, que hace poco estuvo en boca de todos por un supuesto video íntimo con una bella anfitriona.

Cuando comenzaba a sonar el tema de Mario Hart, ‘Yo no fui’, la exvengadora lanzó un mensaje y dijo que la melodía es para aquellas personas que se van a portar mal y después están diciendo ‘no, yo no era’.

“Ya saben que Mario Hart no es santo de mi devoción pero tendrán ese tema de ay yo no fui, yo no fui o algo así. Esta va para los que se van a portar mal y después no van a estar diciendo, no, yo no era”, señaló en un video que emitió el programa ‘Espectáculos’.

Sin embargo, la provocación no quedó ahí ya que después no dudó en pedir al DJ una de sus provocadoras canciones. “A mí me gustaría escuchar una canción que no tiene nada que ver con el tema pero donde yo digo ¡ilusa!”, comentó.

Al término de su presentación, Tili prefirió no comentar sobre su show y menos si iba dirigido a su expareja, además evitó comentar del video donde aparece un hombre muy parecido a Vargas. “No sé nada, eso conmigo no tiene nada que ver”, puntualizó.