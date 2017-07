Tilsa no suelta a Milett

Fiel a su estilo, Tilsa Lozano, cuestionó la ausencia de Patricio Quiñones en el Gran Show, según la jurado del rea­lity de baile de Gisela, el bailarín decidió ir a un concierto en vez de apoyar a su enamorada quien se encontraba en sentencia.

“Yo no me equivoqué, porque si tú estás en sentencia, encima te acaban de cambiar de pareja, encima la pareja que tenías era tu pareja emocional y de baile, y no está en tu peor momento. Yo estoy dando las preguntas, no estoy dando las respuestas. A los hechos me remito”, comentó ‘Tili’ para las cámaras de Améri­ca Espectáculos.

Asimismo, Lozano aplaudió la presentación que tuvo Milett sin el ‘Pato’. “La verdad que yo la vi muy bien. ¡Me gustó! Creo que el tango es muy difícil de bailar. He visto tango desde muy chica, es un baile que realmente hay conexión más allá de los movimientos, hay una conexión de miradas, sensualidad, sufrimiento, es bastante apasiona­do y creo que le ha salido muy bien. Definitivamente, la verdad yo no noté la ausencia de él”, refirió.

En cuanto a la humillación que hizo el bailarín a una periodista de ‘Amor amor amor’, con una manza­na, Tilsa rechazó la forma de actuar del ‘Pato’. “La presión mediática es fuerte, yo la he vivido en carne propia. Es válido no aguantar la presión mediática, es válido todo eso, pero creo que eso no es pre­texto para comportarse de la ma­nera como se comportó. No por el error que tuvo, porque errar es humano, sino porque no pidió disculpas en el momento in­dicado, hizo crecer la pelota por otro lado que no tuvo que crecer. Simple­mente es humano decir: “No aguanté, no soporté la presión” y pedir disculpas”, acotó.