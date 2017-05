Tilsa rompe en llanto en vivo por culpa de “Metiche”

Esta mañana en “Cuéntamelo todo”, el encuentro entre Tilsa Lozano y Kurt Villavicencio estuvo picante, pues la ex “conejita” no tuvo reparos en decirle de todo al popular “Metiche” por tocar constantemente el tema del “Loco” Vargas.

“Tú te estás metiendo con mi familia, te estás metiendo con la estabilidad emocional de mi familia, te das cuenta de los problemas que estás causando. Tú no entiendes. Estás hablando algo que no entiendes. Eres un ignorante en el tema. Estás tocando un tema muy delicado”, señaló Tilsa.

Pero todo no quedó ahí, la modelo rompió en llanto y señaló que Miguelón es el hombre de su vida. “Miguel es la persona que me reestructuró la vida, la persona que me abrazó y me hizo sentir amada. Y me di cuenta que el amor no es estar con alguien que te trate mal, amar a alguien es quien te mira a los ojos y te diga: yo también te amo. Eso es amor”, indicó.