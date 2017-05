Tilsa se raya por el ‘loco’ Vargas

El panelista de ‘Cuéntamelo todo’, Kurt Villavicencio, hizo explotar a Tilsa Lozano, luego que el controversial personaje ponga en cuestión el amor entre la ‘vengadora’ y el padre de su hija, Miguel Hidalgo.

El momento se puso tenso cuando el recordado ‘metiche’ comentó tener pruebas del encuentro que tuvo Tilsa con Juan Manuel Vargas en enero de este año, al escuchar esto, Tilsa le dijo que debería tener pruebas para probarlo, sin embargo, Kurt cambió de versión al decir que era una pregunta y no una acusación.

La gota que derramó el vaso, fue cuando la figura de ATV comentó que no creía que Tilsa había olvidado al ‘Loco’ Vargas porque tuvieron un ‘amor salvaje’. La reacción de la empresaria no se hizo esperar y humilló al panelista diciéndole que él no había conocido el amor, causando que la exmodelo rompiera en llanto por las críticas.

“Tú te estás metiendo con mi familia, te estás metiendo con la estabilidad emocional de mi familia, te das cuenta de los problemas que estás causando. Tú no entiendes. Estás hablando algo que no entiendes. Eres un ignorante en el tema. Estás tocando un tema muy delicado”, dijo Tilsa con lágrimas en los ojos.

“Miguel es la persona que me reestructuró la vida, la persona que me abrazó y me hizo sentir amada. Y me di cuenta que el amor no es estar con alguien que te trate mal, amar a alguien es quien te mira a los ojos y te diga: yo también te amo. Eso es amor”, añadió la ‘Vengadora’.

Finalmente, Kurt reconoció su error y le pidió disculpas a la Lozano por haber sido tan duro con sus palabras y dudar del romance con ‘Miguelón’. El momento tenso terminó con un abrazo donde fumaron la pipa de la paz.