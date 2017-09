Tilsa sobre la boda de ‘Loco’ Vargas y Blanca: “Que se cansen de una vez para que me dejen de jo…”

La bella Tilsa Lozano estuvo este último jueves en un desfile de modas, y como es costumbre fue abordada por la prensa. La ex ‘vengadora’ se disparó con todo, cuando le preguntaron sobre el ansiado matrimonio entre Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez.

“Lo mejor que le puede pasar es que él se case con una mujer como ella, porque definitivamente son el uno para el otro“, señaló la modelo. Sin embargo, eso no fue todo, pues señaló que con este matrimonio, espera que los periodistas ya no la interroguen más con el tema de su ex pareja.

“Qué me va afectar su matrimonio… Yo estoy en otra y ojalá se casen de una vez y no me jod…“, sentenció Tilsa, provocando la risa de los periodistas.