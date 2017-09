Todo el peso de la ley para Chávarri

Tras la intervención de Diego Chávarri por manejar en estado de ebriedad, el examen de dosaje etílico arrojó que el combatiente tenía 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, corroborando que el ‘diablito’ tenía varias copas de más.

Ante esto, su compañera de reality, Shirley Arica, espera que el exfutbolista tenga la sanción correspondiente.

-¿Qué opinas sobre Diego Chávarri que fue detenido por estar en estado de ebriedad?

Bueno es delicado, no puedes manejar si estás tomado y él que pertenece a un reality tiene que dar el ejemplo a los demás, pero esperemos que la policía tome cartas en el asunto y no deje pasar estas cosas.

-Parece que anda de malas porque fue suspendido de Combate…

El me insultó, me pidió disculpas por compromiso ante cámaras, pero no espero que lo haga en privado de él no se puede esperar nada, por eso la producción (De Combate) ha tomado la medida de suspenderlo para que aprenda a respetar a las mujeres.

NO TUVO MIEDO A DEMANDA DE TILSA

De otro lado, ‘La chica realidad’ comentó que su amistad con Blanca Rodríguez continúa y que el tiempo le dio la razón en cuanto a las llamadas de Tilsa al ‘Loco’ Vargas.

-Finalmente tenías razón en cuanto a las llamadas de Tilsa a Juan Manuel…

Porque crees que Tilsa nunca me demandó, ahí está mi respuesta.

-¿Sigues teniendo comunicación con Blanca?

Si claro, y ella está bien, está tranquila, pero en realidad no hablamos de esos temas (líos amorosos).

-Se dice que Juan Manuel cerraba locales para encontrarse con Tilsa ¿Has escuchado algo?

Eso tienes que preguntárselo a Pío, él sabe más que yo.

-Pero Pío dice que no sabe nada…

Por algo se queda callado entonces, es su primo.