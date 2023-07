¡Todo por el Army! Nelly Rossinelli toma radical decisión sobre Mister Peet

Compartir Facebook

¡Todo por “Mister Soberbio”! “El gran chef famosos” entró en su etapa de repechaje. Desde el inicio del programa, pese a que se autodenominó como el favorito de la competencia, Mister Peet no ha sido ajeno a las noches de sentencia. Cuando todo hacía indicar que caería en el repechaje, se salvó, condenando a Natalia Salas a esta nueva etapa del programa. Debido a sus continuas sentencias, “A Presión Army” amenazó a Nelly Rossinelli, por lo que la jurado tomó una radical decisión.

¿Mister Peet amenaza a Nelly Rossinelli?

“¡Cuida tu pared! ¡Mister Peet da la orden y tumbamos tu casa!” son algunos de los comentarios que, a diario, recibe Nelly Rossinelli en redes sociales. Hace unos días, la jurado de “El gran chef famosos” realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Tik Tok, donde denunció estos hechos.

«Me tienen harta con sus amenazas, todo el tiempo me dicen que me van a poner bombas y que cosas terribles sucederán y que van a quemar el canal, no tengo idea qué es el army, pero así me ponen», comenzó denunciando.

Asimismo, se animó a revelar los diversos comentarios que los seguidores de “Mister Soberbio” le dejan en redes sociales. Nelly Rossinelli pidió a los fans de Mister Peet parar con los ataques.

“Vas a sentir la presión del army si eliminas a Mr. Peet vamos a poner bombas en el canal y cosas terribles sucederán, no te metas con el army, así me ponen», contó durante la transmisión en vivo en su cuenta de TikTok. «Así que por favor le pido al army que tengo hijos, que tengo familia, que no se metan conmigo, gracias, chicos del army», finalizó.

Radical decisión

Ante las continuas amenazas que recibe, la jurado de “El gran chef famosos” decidió tomar una radical decisión. En un reciente video de Tik Tok, Nelly Rossinelli grabó un video junto a Belén Estevez y Mister Peet, dejando un claro mensaje para todos los seguidores del narrador deportivo.

“Belén Estevez y yo bailando con Mister Peet para que el army no haga que terribles cosas sucedan en el canal. ¿Ven que si lo queremos?”, señaló Nelly Rossinelli.

Ante el video, la respuesta de la fanaticada de la legendaria voz en off de Combate no se hizo esperar.

“Eliminen a Mister Peet y la toma de Lima va a quedar chica”, “La beba army cuidando a nuestro pelao favorito”, “Latina iba a arder como hace años”, “vamos Mister sentencia”, señalaron en algunos comentarios.