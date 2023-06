¡Todo por la selección! Paula Manzanal en salidas con jugador de Chelsea

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Pensando en el recambio generacional de la selección! La modelo e influencer peruana, Paula Manzanal, sorprendió a propios y extraños con su más reciente confesión. La popular “embajadora” de Tulum reveló que se encuentra en salidas con una joven promesa del fútbol mundial: el ucraniano Mijailo Mudryk, futbolista de 22 años perteneciente al Chelsea de Inglaterra. Esta revelación la hizo en la última edición del programa “Magaly Tv, La Firme”, donde además detalló los viajes y vida de lujos que lleva actualmente.

También puedes leer: ¡Paren todo! Ale Venturo y su mensaje para el Gato Cuba: ¿qué dijo?

¿Qué dijo Paula Manzanal sobre Mijailo Mudryk?

Durante la entrevista con Magaly Medina, la “embajadora” peruana no dudó en mostrar el lugar en el cual se está quedando estos días. Un paradisiaco lugar en Grecia llamado Mykonos. Es ahí donde ella confesó estar acompañada del futbolista del Chelsea, aunque juró que duermen en cuartos distintos.

“¿Y hay chicas, chicos, en la villa donde te estás quedando?”, preguntó Magaly, a lo que “La Manzanal” contestó: “Bueno, invité también al futbolista del Chelsea. En otro cuarto duerme. Tenemos cuatro cuartos en esta villa. Mijailo Mudryk es super jovencito”, señaló la modelo.

Paula Manzanal señaló que mantiene una cercana amistad con el ucraniano Mijailo Mudryk. Incluso se animó a confirmar que, pese a que no mantienen una relación, le interesa conocerlo más a profundidad.

“Sí, me gusta el colágeno, Magaly, no lo puedo negar. Pero vamos a ver [lo que suceda con Mudryk]. Poco a poco. Es que son complicados los futbolistas, vamos de a pocos. Él es parte del grupo, somos un grupo y lo he incluido. Esta villa me la dieron a mí y yo lo incluí”, detalló.

La edad es solo un número

Con este acercamiento al novel jugador ucraniano, muchos se preguntan cual es la verdadera diferencia de edad entre la modelo peruana y Mijailo Mudryk. Pese a que la influencer aseguró que solo se están conociendo, no descartó un posible romance con el futbolista del Chelsea.

También puedes leer: Melissa Loza parcha a quienes la critican por su edad: “Los 40 son los nuevos 20”

La popular “embajadora” nació el 9 de octubre de 1993 y está próxima a entrar a la base 3. Por su parte, Mudryk, reciente fichaje del Chelsea nació en Ucrania el 5 de enero de 2001 y ya celebró su cumpleaños número 22. ¿Se logrará este romance? Tiempo al tiempo y ojo a los detalles.