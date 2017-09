¿Todo por un ‘loco’? Tilsa y Blanca se dicen de todo en redes sociales

La historia de nunca acabar. Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez no se sueltan y nuevamente han encendido la llama de sus indirectas por las redes sociales. Recordemos que hace unas semanas, la pareja del futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas volvió a contratacar y lanzó una bomba en Instagram, que dejó por los suelos la dignidad de la excolita de Playboy.

Blanca había asegurado que la ex ‘Vengadora’ llamaba a su marido cuando ella estaba ebria. Por este motivo, la Tili decidió salir al frente y publicó un video donde respondió a estas acusaciones, asegurando que todo se trata de una mentira.

Pero Blanca no da su brazo a torcer y sigue publicando más post, donde aclara que “no le tiembla para decir sin miedo” lo que tiene que expresar. A eso le sumamos los comentarios de amor que el ‘Loco’ Vargas escribe para su esposa y sus hijos. En más de una oportunidad, Juan Manuel deja en claro que ama a su esposa y a sus cinco pequeños hijos.

Tilsa Lozano no se queda atrás y también publica sus mensajes, que últimamente tienen nombre y apellido. Algo raro, pues la modelo no es de publicar dedicatorias a Miguel Hidalgo, el padre de su hija Valentina. Todo hace indicar que la guerra Tilsa Lozano vs. Blanca Rodríguez tiene para más capítulos.