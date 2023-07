Compartir Facebook

Gabriela Herrera es una cantante, modelo y actriz, que llegó hoy al programa de El Súper Show para presentar el relanzamiento de su canción ‘Latina’. Además, comenta un poco cómo se siente tras ser llamada ‘Tiktokera’ por Sergio George.

Promociona el relanzamiento de ‘Latina’

La artista Gabriela Herrera actualmente forma parte de un programa de televisión, pero regresa a la música promocionando su canción ‘Latina’. Gabriela fue la invitada especial de El Súper Show de La Karibeña conducido por Miguel Moreno, el ‘Pato’ Ovalle y Marco Antonio Ibarra.

«La canción con la que me estoy relanzando se llama ‘Latina’, es una canción que empodera mucho a la mujer, a la mujer latina que somos nosotras», comenta la artista urbana.

«Es una canción que me encanta mucho porque tiene esa fuerza, esa garra y dije: ‘Tengo que relanzarla si o si’. Me encanta porque es un género urbano, pero fresco. La canción es muy bonita y quiero que vean el video en YouTube», comenta Gabriela, invitando a todos los oyentes que entren a su canal de YouTube a ver el videoclip de la canción ‘Latina’.

¿Qué dijo sobre Sergio George?

Los conductores del programa El Súper Show le consultaron a la artista Gabriela sobre el problema que hay con Sergio George. Además, de aquella vez que el productor la negó como un interés para forma una alianza musical.

«Yo ya dije todo lo que tenía que decir y simplemente quise aclarar las cosas. Porque a veces hay personas que les gusta, las pruebas, la verdad y les gusta dejarte como mentirosa y yo dije: ‘Sabes qué me cansé», eso lo último que dijo fue la gota que rebalsó el vaso», dijo la artista.

Como se recuerda, Gabriela afirmó que Sergio George si le habría propuesto trabajar juntos. El productor negó tal hecho, pero la peruana mostró el contrato ‘abusivo’ que querían que firme y que ella rechazó.

¿Se sientió ofendida porque la llamó ‘Tiktokera’?

Gabriela también habló de cuando Sergio George se refirió a ella como ‘Tiktokera’, aunque ella comenta que no le ofende. «A mí me da risa porque mucha parte de la conversación que se hizo con él, era que justamente nos vayamos por el lado del tiktoker. Cuando me dice ‘tiktokera’, a mí en vez de molestarme, me halaga».

Además, aclara que esta plataforma es una de las más usadas por los jóvenes y le ayuda a conseguir un mayor alcance como artista: «Tengo 1.3 millones de seguidores y es una de las plataformas más vistas en todo el mundo. De ahí, han salido muchas personas, puedes llegar a un alcance increíble, así que a mí no me ofenda la verdad».