¡Todo un éxito! «Qué lástima» de El Encanto de Corazón llega a 100K

El Encanto de Corazón ha conquistado al público con su nuevo tema interpretado por la cantante piurana Melanie Guerrero. El grupo ha lanzado hace 3 semanas su nuevo álbum ‘Para Encantar tu Corazón’.

Cuatro canciones forman parte de este álbum interpretado por cada una de las vocalistas de la agrupación: «De niño te lloré», «Pásame un par de vidrios», «Puras Mentiras» y «Qué lástima».

¡’Qué Lástima’ todo un éxito!

Esta canción es interpretada por la hija de Lorenzo Guerrero, Melanie, quien se ha encantado a todo el público piurano y del Perú.

Tras estrenarse la canción lyrics en todas las plataformas digitales, hace 10 días se lanzó su videoclip oficial de ‘Qué Lástima’. Esto lo llevó ha convertirse en la favorita del público llegando actualmente a 109,539 de reproducciones en el canal de YouTube de El Encanto de Corazón.

Letra

Qué lástima, he llegado tarde muy tarde

a tu corazón (bis)

No puedo quererte, no puedo amarte

no puedo ser la dueña de tu corazón (bis)

Qué lástima, qué lástima, qué lástima

me duele el corazón (bis)

No poderte encontrar, no poderte mirar

tan sólo a escondidas nos podemos ver (bis)

Hablado:

Como me duele el corazón que tan sólo a escondidas nos podamos ver.

Sobre El Encanto de Corazón

Melanie Guerrero Torres, Fernanda Samamé, Alegría Neira Cruz y Elena Montalbán son las vocalistas de la agrupación del momento. Dirigida por el maestro Lorenzo Guerrero Neira que formó la agrupación de cumbia del momento en 2014.

Buscando una forma de seguir fomentando el estilo de cumbia san juanero. Su hija Melanie Guerrero es parte de la agrupación desde sus 16 años. Sin duda alguna saco el gusto y el talento de su padre Lorenzo Guerrero.

El Encanto de Corazón en el 14° Aniversario

El Encanto de Corazón confirma su presencia en este 14° Aniversario de la radio La Karibeña. Llevará sus grandes éxitos en un gran concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también participarán grandes artistas y agrupaciones como: «Deyvis Orosco», «Papillón», «Grupo Ráfaga», «Tony Rosado», «Los 5 de Oro», «Hermanos Yaipén», «Armonía 10», «Caribeños de Guadalupe» y «Brunella Torpoco». Además de la animación de La Chola Chabuca. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en Vaope.com