Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un indigente que pasaba por una casa incendiándose no dudó en arriesgar su vida para salvar a la familia que se encontraba dentro.

Un accidente puede suceder en cualquier momento y cualquier lugar, por lo cual nadie está a salvo de ellos.

El incendio casero es uno de los más graves aún, pues no solo atenta contra la vida de una persona, sino que pone en peligro a toda la familia de un hogar y hasta puede afectar a casas aledañas.

Eso fue lo que pasó con una familia en Phoenix, Estados Unidos, cuando una mujer se despertó en medio de un incendio en su apartamento. Sin embargo y ella y sus hijas fueron salvadas por un indigente que pasaba cerca del trágico accidente.

Indigente salva a familia de incendio

Claudia Jiménez despertó en medio del pánico cuando notó que su vivienda se estaba incendiando y estaba atrapada en medio del incendio junto a sus dos hijas.

Las llamas y el humo ya eran demasiado fuertes como para que pudieran salir por la puerta principal. Así que ella decidió asomarse a su ventana y gritar por ayuda.

“Abrí mi ventana y comencé a gritar: ‘Por favor, alguien que me ayude, hay un incendio, no puedo salir por el frente, necesito que alguien me ayude“, relató.

Mira también: «Estoy cansado y triste», Alejandro Sanz preocupa a sus fans con su último mensaje

La madre no obtenía respuesta alguna y cada vez se angustiaba más hasta que fue auxiliada por Joe Hollins, un indigente que acampaba cerca de su hogar.

“Todo lo que veo es a una señora que abre la ventana y grita ‘Por favor, ayúdenme, por favor ayúdenme“, señaló Joe.

El indigente no dudó en acercarse a la vivienda y recibir a las pequeñas, pues los bomberos aún no llegaban y no podían esperar.

“Él estaba justo debajo y dijo: ‘Sí, echen a sus hijas, las voy a atrapar, las voy a atrapar”, indicó Claudia.

Mira también: Hombre rescata a un perro que se ahogaba en un lago congelado [VIDEO]

El hombre logró atrapar a Valerie, de un año, a Natalie, de ocho años, y hasta a los dos perros de la familia para luego atrapar a Claudia.

“Estaré por siempre agradecida. Para mí fue como un ángel. Gracias a él estamos aquí, estamos vivos y mis hijas están a salvo”, manifestó Claudia.