Toma distancia de Evelyn Vela

La modelo Aída Martínez feliz con Pio Dean ya que a comparación de otras parejas de baile, ellos no han tenido ningu­na pelea. Asimismo resta importancia a los comentarios que pueda tener Shirley Arica. “Me importa tres pepinos lo que pueda pensar ella, igual la tengo bloqueada del WhatsApp”, dijo la characata quien ya le invitó chifa en su casa a Pio porque están muy compro­metidos con los ensayos. Por otro lado, sobre que se investigaría a figuras del espectáculo por el caso de Evelyn Vela, Aída dijo estar limpia de todo. “Hasta el día de hoy no he pisado Miami, solo he ido a Los Ángeles y ni siquiera he ido a Europa”, expresó muy confiada.