Toma su leche en biberón

Recientemente Gabriela Bo reveló que Cristian Castro gustaba de dormir por las noches mientras tomaba su leche con un biberón. La ex esposa del cantante mexicano sorprendió a todos con esta insólita revelación.

Al ser interrogado por las declaraciones de su ex pareja, el hijo de Verónica Castro lo tomó de muy buen humor e indicó que sí le encantaban los biberones. “Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay, que niñito’, ‘eres un bobito’”, manifestó el artista a ‘El gordo y la flaca’ de Univisión.