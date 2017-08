‘Tomate’ Barraza a Danuska Zapata: “Me estás matando en vida al no dejarme ver a mi hija”

El salsero ‘Tomate’ Barraza salió al frente para revelar que Danuska Zapata no la deja ver a su pequeña hija hace más de dos meses. El conductor de ‘Espectáculos’ acotó que una de la razones de este dilema sería los celos de parte de su ex pareja por su actual esposa Vanessa López.

“Es una situación bastante grave. Mi intención no es atacar a nadie, pero no se puede burlar de la justicia porque existe una conciliación. Esto es peor que un crimen, me está matando en vida. Ella (Danuska Zapata) sabe por dónde darme, me da por el lado más débil, que es mi hija. Hace dos meses que no la veo, solo debo tener paciencia y confiar que pronto estaré con ella”, señaló Tomate para el ‘Trome’.

“Son varias cosas que ella (Danuska) aduce. Hay un tema de celos, envidia, un tema raro que no entiendo. Me casé feliz con mi esposa (Vanessa López), pero hay algo que no le cuadra a la señora. Casi tengo 40 años y no estoy para que me busquen con quién estar y con quién no”, declaró para el mismo medio.