‘Tomate’ Barraza sigue llorando por hija

El popular ‘Tomate’ Barraza continúa su lucha contra su expareja Danuska Zapata para poder ver a su pequeña Gaela desde hace 45 días. A raíz de las peleas entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, el panelista de ‘Espectáculos’ no puedo evitar derramar lágrimas al recordar que hoy no podrá compartir con ellos el cumpleaños del hijo de su esposa.

“Me da pena la situación, me siento identificado, más porque Christian puede ver todos los días a su hijo. Yo no podría hacer lo mismo (que Domínguez) yo asumí una responsabilidad con el hijo de Vanessa y lo asumiré hasta el día que Dios me dio vida. Me molesta que cuántas veces a Christian lo colocamos en una cima por acoger a esos niños (los hijos de Karla) y ahora ellos sufren, también el niño pequeño porque la familia se rompe. Yo adoro a Matías (hijo de su esposa), hoy es su cumpleaños y no verá a su hermana (Gaela). Si tú aceptaste a una madre con sus hijos, prácticamente vienen a ser los tuyos”, expresó Barraza tras criticar el hecho de que si unos padres se separan no debería ser pretexto para impedir que uno de ellos vea al hijo.

“Yo quisiera que suene mi teléfono y que Christian me diga: hablemos de hombre a hombre, esto es lo que siento, esto es lo que pasa, pero eso no sucede”, agregó el también cantante para dejar luego dejar un consejo al ‘wachimán’ que todos estos pleitos “no te llevarán a ningún lado”.