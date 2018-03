“Tomo el rating con humildad”

El conductor de ‘El reventonazo de la chola’, Ernesto Pimentel manifestó estar contento y agradecido con el público, pues su programa sabatino se convirtió en el más sintonizado del fin de semana y ocupó el primer lugar de los espacios más vistos en su horario alcanzando 11,2 puntos de rating.

“La gente que me conoce sabe que no me gusta hablar de rating, pero siempre recalco mi agradecimiento profundo con mis televidentes, que sábado a sábado nos siguen y gracias a ellos somos el número uno. Es la segunda semana que lideramos en el horario y lo tomamos con humildad, siempre comprometidos a seguir trabajando y dando lo mejor con el elenco del programa”, precisó Pimentel.