Tony Rosado cuadra a imitador

“Yo no estoy en contra de los imitadores, pero si el señor sigue lucrando con mi ima­gen yo tomaré acciones legales”. Fuerte y claro, así habló el cantante Tony Rosado, quien denunció a su imita­dor de ‘Yo soy’, Edson Marchan, porque rea­liza conciertos con su nombre y ello lo perjudica por­que confunde al público.

“Hay mu­cha gente que me l l a m a o me d i c e que los estoy esta­fando porque en los ban­ners aparece mi fotografía cuando en realidad el que se presenta es mi imitador. Que quede claro que yo no soy estafador, ellos son los estafadores, los que están engañando al pú­blico con shows donde no me presento. Lo úni­co que les pido es que dejen de usar mi ima­gen para promocionar sus eventos”, añadió el cantante.

Asimismo, Tony co­mentó que ya se ha comunicado con Mar­chan y este “se lava las manos” y asegura no tener culpa de nada. “Él me dijo que no tenía la culpa porque a él lo contrataban y no era quien colocaba los afiches, sino los pro­motores. No voy a per­mitir que manchen mi imagen y si él sigue con esto, lo voy a denun­ciar”, dijo Tony molesto.

SE VA DE GIRA

De otro lado, el ar­tista celebrará las Fiestas Patrias con la colonia peruana en Estados Unidos. “Voy a celebrar con nues­tros compatriotas el 27, 28 y 30 de julio y el 1 de setiembre me voy a Europa por quince días”, finalizó.

(V. Rondón)