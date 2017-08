Tony Rosado se disculpa con hinchas de Alianza Lima y les manda este mensaje

El cantante Tony Rosado vuelve hacer polémica por un video que viene circulando en las redes sociales, en el cual, se burla del club Alianza Lima durante un concierto que ofreció para la colonia peruana en New Jersey, Estados Unidos.

“¿Cuándo vas a campeonar? ¿Dime cuándo mier… vas a campeonar?”, comentó Tony en plena presentación. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues los hinchas del club blanquiazul manifestaron su fastidio y le mandaron diversos mensajes amenazantes.

Tras esta situación, el cumbiambero salió al frente a explicar que nunca tuvo la intención de ofender y así lo amenacen, de todas maneras, Alianza Lima no va a campeonar. “No tiene por qué molestarse, no he hecho nada malo… Ustedes como hinchas deben pedir a los jugadores que compeonen, con insultarme no van a lograr nada”, señaló.