Torero Antonio Pavón tiembla por insultos racistas

Se complica su situación. Luego de la difusión del audio donde Antonio Pavón llama “india marginal” a Aneth Acosta, el español fue citado por la Policía de Extranjería para aclarar el incidente. “He ido porque me había citado la Policía de Extranjería, porque se ha iniciado una investigación con todo el escándalo que ha ocasionado la señorita Aneth. Entonces yo he reiterado que he pedido disculpas públicamente, también lo hice personalmente y que entiendo que se había usado un vocabulario muy feo. Pero sí he hecho entender que en ningún momento quería ofender a nadie, que había sido una discusión entre dos amigos, una conversación privada que no tenía por qué hacerse pública”, contó el torero a las cámaras de ‘Válgame Dios’.

Por su parte, la bloguera negó haber tomado acciones legales contra el torero. “Yo no he tomado ninguna medida, pero la gente del gobierno ha actuado de oficio, cosa que no puedo evitar. Tampoco puedo evadir mi responsabilidad de ir a declarar, porque uno no puede oponerse a lo que la ley manda, si me piden que vaya tengo que ir a declarar”, señaló.

Pavón se encuentra preocupado, pues tiene miedo que lo deporten y no poder ver a su pequeño Antoñito, fruto de su relación con Sheyla Rojas. “Si diera una expulsión, no se lo perdonaría en mi vida porque me separarían de mi hijo, que tanto me necesita. Si hay algo que me da miedo es que me separen de él, no porque me lo merezca, porque tengo muy en claro que no soy racista”, indicó.