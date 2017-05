Traficaba para tener billete como su hermano Mario

A menos de 24 horas de su detención con 7 kilos de clorhidrato de cocaína, en un hotel de Los Olivos, Ricardo Javier Irivarren León (29), confesó a los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Independencia que ingresó al mundo del tráfico de drogas para tener dinero como su hermano menor Mario Irivarren, el famoso integrante de ‘Esto es Guerra’.

Según revelaron a Karibeña, fuentes de la Depincri, Irivarren admitió su participación en el movimiento de la droga y que se sentía rezagado por la repentina fama de su hermano Mario, sobre todo porque, alguna vez, le sacaba en cara sus logros. “Dijo no aceptar que su menor tenga tanto y él no”, señalaron los policías.

VIDA DE LUJOS

Ricardo Irivarren ‘Rick’ fue visitado ayer por su padre, quien habría comentado que desde hace dos años su hijo empezó a adquirir artículos de lujo.

Se supo que Ricardo y Mario no tenían una buena relación y vivían separados hace muchos años. Incluso allegados al guerrero describen al detenido como un tipo violento.

“Una vez quiso levantarle la mano a su mamá y Mario tuvo que defenderla”, revelaron.

PASABA DROGA PARA MAFIAS

‘Rick’ no es nuevo en el ‘negocio’. Hace una semana la policía detectó que movilizó droga a través del aeropuerto Jorge Chávez. Desde ahí los agentes de Inteligencia Policial se le pegaron hasta que cayó.

“Su registro migratorio no muestra gran novedad. En la organización él sería el ‘pasero’. Aprovechaban su ‘pinta’ para contactar extranjeros y mover la cocaína”, agrega una fuente policial.

El detenido fue presentado por la policía como integrante de una organización que se dedica a la exportación de droga.

Irivarren habría sido captado por mafia dedicada al narcotráfico en sus tantas noches de juerga en discotecas de San Isidro.

MARIO DESTROZADO

Fuentes cercanas a Mario Irivarren señalaron que el chico reality estpa destrozado y que la noticia lo tomó con sorpresa.

“No estaba al tanto, recién regreso de una presentación, me agarran de sorpresa. Sí, es mi hermano, pero no sé qué sucedió, me voy a comunicar con la familia”, señaló consternado.

EL DATO

Ricardo Javier Irivarren León cayó con alrededor de siete kilos de alcaloide de cocaína cuando acomodaba la mercadería en el interior de un maletín que iba a ser entregado a un burrier en el aeropuerto Jorge Chávez. La droga tenía como destino Madrid, España.