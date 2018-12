Tsunami mata a 300 en costas de Indonesia

El legendario volcán Krakatoa ha vuelto a causar estragos en Indonesia. Al menos 222 personas murieron, aunque ya se habla de 300 y 800 resultaron heridas después de que un tsunami azotara el sábado las costas del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. El fuerte oleaje, según la principal hipótesis, fue desencadenado por la actividad del Anak Krakatoa -surgido hace un siglo tras la gran explosión del original Krakatoa- que provocó una avalancha submarina que desplazó las aguas. Miles de personas fueron alcanzadas por sorpresa por las olas, que destrozaron cientos de viviendas en un destino popular entre los turistas locales. La Agencia de Gestión de Desastres pidió este domingo a la población que abandonara las zonas de litoral a lo largo del estrecho porque el volcán sigue activo y había peligro de nuevos tsunamis. La cifra de víctimas fue confirmada este domingo por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, pero se afirma que seguirá creciendo la lista de muertos una vez expedito el acceso a áreas aún no exploradas tras el desastre. El tsunami, que llegó a la costa entre las 21:27 y las 21:35 del sábado, hora local, afectó especialmente al distrito costero de Pandeglang, en la isla de Java, a unos 200 km de Yakarta, la capital del país. Allí hubo al menos 164 muertos, mientras que el número de víctimas mortales en Lampung sur, al otro lado del estrecho, supera los 50. La región de Serang, también en el oeste de Java, fue otra de las afectadas. Ayer comenzó el despliegue de ayuda logística a las zonas afectadas, si bien una de las principales vías de acceso quedó parcialmente taponada por la acumulación de árboles, autos y otros escombros arrastrados por la fuerza del agua. También se pusieron en marcha las tareas de búsqueda y rescate de quienes permanecen atrapados en los edificios que se derrumbaron.

CÓMO PASÓ

El tsunami no se produjo, como en anteriores ocasiones en otras partes del archipiélago, tras un terremoto. Todo indica, que una erupción del Anak Krakatoa -volcán que nació hace aproximadamente un siglo tras la devastadora explosión del Krakatoa original en 1883- que se produjo media hora antes del oleaje, habría generado un deslizamiento de tierra submarino. En los últimos meses se ha detectado una creciente actividad del volcán, con varias erupciones desde junio que se habían intensificado en la última semana. Un poco antes de las cuatro de la tarde del sábado, una erupción que duró unos 13 minutos provocó una columna de cenizas de cientos de metros. Estas explosiones submarinas, según el Centro Internacional de Información sobre Tsunamis, son relativamente poco frecuentes pero cuando ocurren pueden provocar tsunamis causados por el desplazamiento repentino del agua o quiebras de pendientes. Al no haberse producido ningún temblor previo significativo, las autoridades aseguraron en un primer momento que el tsunami no se había producido, que se trataba de un aumento de la marea, y pidieron a la población no entrar en pánico. Por ese motivo no se activó ningún tipo de alerta. “Si hubo un error al principio, lo sentimos”, escribió más tarde un portavoz en Twitter.

SIN AVISO

Vecinos del litoral confirmaron no haber sentido ninguna de las señales que preceden un tsunami, como un acusado reflujo del mar o un temblor, antes de que olas de entre dos y tres metros de altura engulleran la costa. En uno de los videos compartidos en las redes sociales, el oleaje alcanza la playa de Tanjung Lesung, en Pandeglang, cuando el grupo de pop local Seventeen daba un concierto. En segundos, las olas se llevan por delante el escenario y a los integrantes del grupo entre los gritos del público, que rápidamente también es alcanzado por el agua. En un mensaje publicado en Instagram, el cantante, Riefian Fajarsyah, anunció entre lágrimas la muerte del bajista y del organizador de la gira de conciertos, así como la desaparición de otros dos músicos, un técnico y su esposa.

EL DATO

La alerta se mantendrá hasta hoy. La posibilidad de un segundo tsunami es muy pequeña. Pero como este ha sido causado por una erupción, el escenario es diferente, explicaron expertos, mientras miles de residentes fueron evacuados a las zonas altas.

El 26 diciembre 2004. Tras un terremoto de 8,9 en la escala Richter con epicentro frente a la isla de Sumatra, se produce un tsunami que azota una docena de países bañados por el océano Índico y causa unos 230,000 muertos, 170, 000 de ellos en Indonesia.

Están en el Cinturón de Fuego

Indonesia, cuarto país más poblado del mundo con más de 260 millones de habitantes, es una de las zonas más proclives a sufrir catástrofes naturales al asentarse en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde coinciden varias placas tectónicas y se producen gran parte de las erupciones volcánicas y sismos del planeta.