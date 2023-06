Compartir Facebook

Melissa Klug habría marcado distancia de su hija Samahara Lobatón tras lanzarle indirecta en redes. Y es que al parecer, Melissa también estaría cansada de los berrinches de su hija tras anunciar su separación de Youna, el padre de su hija.

Contundente mensaje

La «Blanca de Chucuito» habría aconsejado a su hija a través de sus redes con un fuerte mensaje tras anunciar su ruptura.

“¡Ánimo! Sea lo que sea que te tiene así, no puede ser tan malo y si lo es, no será eterno”, público inicialmente.

Sin embargo, continuó publicando y puso en duda si aún respalda a su hija, tras todos sus escándalos con el padre de su nieta.

♬ sonido original – América Televisión @americatelevision ¡NO SE METE! 🤚🏼 Melissa Klug deja que su hija, Samahara Lobatón, tome sus propias decisiones y evita opinar acerca de la broma que realizó su yerno días atrás sobre el fin de la relación con su hija. #AméricaEspectáculos

“Ayer mi psiquiatra me dijo algo que me dejó pensando: ‘tu familia no está obligada a quererte, conocerte o protegerte, porque las familias son accidentes bilógicos’, escribió la empresaria.

A pesar de ello, eso no fue todo pues recalcó que cada uno debe buscar su propia familia.

«Busca tu propia familia con personas que te respeten, te amen y sobre todo te cuiden”, finalizó.

¿Le responde a su madre?

La engreída de la Klug no se quedó callada y publicó un mensaje al parecer a su madre y a todas las personas que no la apoyaron tras revelar su actual situación sentimental.

«Cuando llegan los momentos difíciles, es ahí cuando conocerás a tu verdadera familia y a tus verdaderos amigos», decía el post.

Esta no sería la primera vez en que Samahara se encuentra enfrentada a su madre, pues en el pasado Melissa reveló que no tenía una buena relación con Youna.

Madre a los 39

Por otro lado, Melissa Klug ha evitado pronunciarse en sus redes sociales sobre su embarazo. Solo se sabe que se encuentra en la semana 11 de gestación y es un embarazo muy delicado por su avanzada edad.

A través de los medios, la ex de Jefferson Farfán, ya había contado que se estaba sometiendo a tratamientos para ser mamá otra vez.

Cómo se sabe, Melissa lleva una relación con Jesús Barco, quien hace poco le pidió la mano, pero aún no habría fecha de matrimonio.

Este sería el sexto hijo de Klug, pues ya tiene 3 hijas mujeres y 2 varones y una hermosa nieta producto del romance entre Samahara Lobatón y Youna.