TU HORÓSCOPO 2019 Ι ACUARIO

Todo el año será estupendo. Las artes y la belleza serán tu base y punto de despegue. Cuidado con el sistema nervioso y paranoia, ánclate en tu fe espiritual. No faltará la economía, llegará por tu pareja y por tus propios medios. Excelente año para tener hijos o criarlos. Hay pareja, nido y amigos cercanos.

“Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender”.

Trabajo: Será el mejor año de los últimos 12 que has vivido. Júpiter te dará la expansión que necesitas. El extranjero te dará oportunidades de trabajo y logros.

Amor: Florece de nuevo, no creas que las cosas seguirán mal o tristes; sal del lugar común donde te encuentras, la resurrección llegó a tu vida.

Dinero: Tomarás decisiones sobre actividades y acciones drásticas para obtener recursos. No es algo elaborado ni difícil, y dará resultados increíbles.

Fortuna: La vida te dio lecciones fuertes el año pasado, pero afortunadamente ya estás del otro lado.

Sexo: Hasta tu sexualidad se verá fortalecida y resucitada, tu pareja se fascinará.

Reto: Quítate la corona para entrarle a la chamba, aunque no sea en tu ramo.

Trabajo: Neptuno en tu casa 2, terminando ciclos y dándole la entrada a otro rollo, a otro mundo diferente, más cómodo a tu forma de ser. Sales del aletargamiento en que estabas.

Amor: Tu pareja se sentirá más que aliviada al ver que no sigues en tu pozo de amargura, que vuelves a reír y apasionarte por la vida, los besos y la relación en sí.

Dinero: Ni lo dudes, todo va para mejor. En este mes no lo notarás tanto en lo material, pero sí tu ánimo y oportunidades empiezan a llegar; hay fechas de pago.

Fortuna: El despertador celestial ha tocado tu cabeza, así que se acaban las vacas flacas.

Sexo: Tu sensualidad despertará como flor en primavera, descarada y exquisita.

Reto: Toma el impulso como trampolín, sacúdete la paranoia, hay nueva vida.

Trabajo: Tu panorama cambia inesperadamente. Viajes, relaciones que prometen, transportaciones y buena venta. Evita malentendidos.

Amor: Clima maravilloso en tus relaciones personales; te dará por embellecer el hogar y querrás ricas viandas para convivir. Te vuelves a sentir amado y confiado.

Dinero: Será tu mejor momento para asuntos económicos y producir ganancias rápido. Sentirás claramente la mano de Dios.

Fortuna: Tu imagen será jovial y muy atractiva, todos se quedarán con la boca abierta.

Sexo: Crearás espacios sensuales, velas, copita de vino, música y baile pícaro.

Reto: Sé audaz, sal del corredor y entra por la puerta grande.

Trabajo: Estarás extrovertido y platicador, venderás y convencerás fácilmente con el nuevo carisma que te da la vida. Estarás como cascabel, logras gran avance.

Amor: Este nuevo tú enamorará más a tu pareja sorprendida, quien de ahora en adelante sí creerá en los milagros por tu transformación, rejuveneces con risas.

Dinero: Ahora sí llega el dinero y no dejará de llegar al fin. En el río revuelto de la recesión, encuentras tu lugar en el mundo con economía.

Fortuna: Bajaste al inframundo y estás en resurrección, de ahora en adelante ya nada te doblará.

Sexo: Tu pareja está asombrada de tus requerimientos sensuales.

Reto: No te confíes, jala dinero, aprovecha tu energía y disposición alegre y veloz.

Trabajo: Estarás centrado en ti mismo. Recogido en tus pensamientos, haciendo cuentas, planeando y armonizando con tu derredor.

Amor: El amor y la comunicación serán suaves y plácidos, tocarás el cielo tan sólo con la compañía de su cuerpo. Si estás solo, seguro llega tu pareja para quedarse.

Dinero: El dinero fluye y llega a tu casa, como un maná del cielo y para recordarte que los hombres de buena fe tienen su recompensa; darás diezmo y filantropía.

Fortuna: Tus sueños premonitorios y coincidencias reforzarán tu fe perdida.

Sexo: No necesitarás tanto sexo por ahora, preferirás ternura, caricias santas y fervientes.

Reto: No pierdas de vista tus objetivos, hay que asegurar el futuro de la familia.

Trabajo: Un gran sueño se hace realidad, hasta las lágrimas de alegría saldrán de tus ojos. Entras en la madurez de tu carrera y nuevos proyectos que cuajan al fin.

Amor: Querrás pasar más tiempo con tu pareja, hacer planes, salidas ricas para ampliar su panorama, lugarcitos rústicos naturales para la aventura sensual.

Dinero: Hay recursos para compartir, acuérdate de pagar primero tus deudas y aprender a ahorrar. Pon parte en el banco y parte en casa, por precaución.

Fortuna: Ahora la vida te parecerá divertida y juguetona, has aprendido muchas cosas.

Sexo: Te forzarás a tener mucho sexo, como parte de tu rejuvenecimiento.

Reto: Habrá nueva geografía en tu planeta, se necesitan estrategias.

Trabajo: Te levantarás tempranito con mucho entusiasmo en tu trabajo; tu proyecto personal es un niño bien nacido que te dará satisfacciones.

Amor: Hay viaje con pareja o enamorado, tomaditos de la mano, caminando por el malecón. Palabras melosas, cafecito con panecito, cosas simples y extraordinarias.

Dinero: Hay suficiente para darte vacaciones y comprarle algo lindo a tu pareja o pretendiente. La abundancia es tu condición natural, estás sorprendido,

Fortuna: Tendrás muchas ganas de conocer gente nueva, sencilla, sabia y de gran corazón.

Sexo: La entrega sensual se hace mucho más profunda y deliciosamente bella.

Reto: Sé pilar para los tuyos, el mundo espanta, pero sabes que eres salvo.

Trabajo: Llegan retos y algunas traiciones, los inútiles querrán favorecerse con tus logros. Lo superarás, si eres concreto, frontal e implacable, saca tus colmillos.

Amor: Defenderás tu hogar y patrimonio con uñas y dientes, no permitirás que nadie quiera meter las narices rapiñas; los tuyos te verán como todo un héroe.

Dinero: Mejor no comentes mucho lo bien que te va, porque muchos están perdiendo todo. Si prestas, no te lo pagarán. Mejor dale al necesitado y a los viejitos.

Fortuna: Definitivamente, las cosas en el mundo no están fáciles, pero te sientes bendecido.

Sexo: Lo más sexy para ti será ponerte pijama de franela y dormirte tempranito.

Reto: Hay violencia en el aire en este momento, métete en tu burbuja de luz impenetrable amorosa.

Trabajo: Venus trae belleza a tu vida, logras arte con tu quehacer laboral creativo. Tu sello personal tendrá buena aceptación en el mercado; estás encantador.

Amor: Querrás convivir en las Fiestas Patrias, ya no piensas estar echado en la cama viendo tele; la vida es corta, quieres revivir la juventud con tu galán.

Dinero: Tu grito patrio trae abundancia y buenas perspectivas; algo bueno descubriste, que

siguen llegando las monedas benditas.

Fortuna: Te volverás menos solemne, tu personalidad florece.

Sexo: Disfrázate para darle más sabor a la relación sensual, con risas y sorpresas para tu pareja.

Reto: Los disturbios callejeros, la política y la sociedad andarán desquiciados en estos días.

Trabajo: Saturno está de tu lado dándote estructura laboral y mental. La disciplina, el orden en tus gastos, la concentración sin interrupciones, garantizarán el éxito.

Amor: Hay pláticas serias con la pareja e hijos sobre el futuro posible del planeta. Tomarán sus precauciones con madurez y fe.

Dinero: Crearás una despensa para almacenar agua, latas, lámparas con pilas, arroz, frijoles, galletas, azúcar, sal y papas.

Fortuna: Los seres de luz te están enviando claros mensajes, sube tus antenas para recibirlos.

Sexo: Calientitos en la cama, jugando como niños, con algunos preámbulos sensuales.

Reto: Ocurren cosas inimaginables en el mundo, desastres.

Trabajo: Marte con su energía de guerra influye en tus negocios y asociaciones. No habrá entendimiento, la Torre de Babel y su confusión de lenguas toman lugar.

Amor: Te refugiarás en el hogar, es lo mejor, cada quien con su pareja y Dios en la de todos. No estarás solo, encontrarás un amor dulce con quien estar a salvo.

Dinero: Tratarás de gastar lo menos posible, notarás que los sistemas computacionales están manipulados; mejor ten tu dinero en casa.

Fortuna: Estás prevenido y alerta, con fe férrea y de la mano de Dios.

Sexo: Querrás hacerlo despacito, suavecito, alargando los momentos de pasión en compañía.

Reto: Hay mucho tramposo en la viña del Señor, cuidado, la desesperación saca lo peor de muchos.

Trabajo: Te entró el miedo y la paranoia, ni modo; la cosa está fuerte, ponte tu armadura de guerrero, maneja perfil bajo para no atraer a los ladrones farsantes.

Amor: Estarás tan angustiado y nervioso por los acontecimientos mundiales que no aguantarás que te hable nadie, querrás estar solo.

Dinero: Ahorrarás todo lo que puedas, aunque comprarás despensa por si llega la austeridad exterior. Ayudarás a los desprotegidos.

Fortuna: Cristo regresa a la tierra por su rebaño, recuerda que los hombres de fe serán salvos.

Sexo: Después de las fiestas, con copita risueña, se antojará mucho el éxtasis amoroso.

Reto: Mantén tu sistema nervioso bajo control, ten la certeza de que Dios proveerá.