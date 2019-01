TU HORÓSCOPO 2019 Ι CAPRICORNIO

Muy bueno también para encontrar el hilo conductor rumbo a la estabilidad económica profesional. Tu caridad mental será tremenda. La misión de tu vida y tu destino te serán develados, solamente sube tus antenas de percepción para captarlo.

“Aquellos que no se arriesgan no sufrirán derrotas, sin embargo, nunca tendrán victorias”.

Trabajo: Marte en tu casa mueve trae cambios en tu escala de valores. Influirás en decisiones laborales para crear algo profundo y luminoso, hay trabajo fijo.

Amor: Te costará reconciliar el amor incondicional y la sensualidad, puede que quieras a alguien y desees a otra persona, piensa a futuro.

Dinero: No estará dura la cuesta de enero porque ya lo tienes previsto, este año te atreverás a retomar un proyecto especializado, que dará buen resultado.

Fortuna: Mucho dependerá de las relaciones públicas; andas atractivo y seductor.

Sexo: Tus feromonas están enloquecidas, por lo que querrás experimentar amoríos y sexo.

Reto: Plutón te acompaña este año; nada es seguro, llega lo inesperado y loco.

Trabajo: Neptuno entra en tu casa tres; reconciliar lo laboral con tu vida personal y familiar no será fácil. Buscarás proyectos menos banales, y lo lograrás.

Amor: Estás muy personalista, tu pareja o el sexo opuesto son para ti juguetes, utensilios con qué pasártela bien. O te tomas en serio el amor, o la soledad llega y se instala.

Dinero: Ya no estarás tan interesado en gastar y lograr la mejor economía por importancia personal. Si te asegurarás un futuro, pero para fines más nobles.

Fortuna: El mundo espiritual, terapias, sueños, libros filosóficos, en este momento hacen su entrada.

Sexo: Quieres llenar con sexo tus ansias, pero en realidad te buscas a ti mismo.

Reto: Etapa de total metamorfosis en tu personalidad, aprovecha.

Trabajo: Excelente mes para solucionar y abrir oportunidades laborales que florezcan y te mantengan fructífero.

Amor: Tus relaciones amorosas serán juguetonas, el donjuanismo en todo su esplendor. Se vale gozar de la vida, pero no hagas llorar a nadie.

Dinero: Mejora tu economía, harás varias cosas a la vez solucionando tu presupuesto mensual. Gastarás en belleza, doctores y música.

Fortuna: Déjate guiar por tu intuición la magia y la espiritualidad florecen.

Sexo: Tu sensualidad estará acelerada y rica, te gustarán varios a la vez.

Reto: Concreta proyectos y contratos, vete a lo grande.

Trabajo: Te llevarás bien con todos en la oficina, influyes sobre sus decisiones e ideas, no hay antagonismos y por eso puedes avanzar y afianzar tus anclas.

Amor: No tendrás necesidad de autoafirmación, con un buen amor te bastará. Si lo descuidaste por andar de pica flor, podrás reconciliarte.

Dinero: Te tomarás en serio el invertir en un sueño laboral creativo, irás a la segura, el equipo te responderá, saldrá a la luz con economía basta.

Fortuna: Sentirás que te quitan un peso de encima, todo va ligero.

Sexo: Ya te diste cuenta que los encuentros meramente sexuales no son tan ricos.

Reto: Es un año para dejar de ser tan materialista y volverte espiritual.

Trabajo: Se irán de tu vida los proyectos y negocios que sientes ya nada tienen que ver contigo.

Amor: Se te hace fácil tomar decisiones sin consultar a tu pareja, lo que acarreará disputas y distanciamientos porque el otro siente que no le tomas en serio, aguas.

Dinero: Decidirás ahorrar, tener una cuenta que nadie sepa y llenar el cochinito, porque ya te está dando miedo todo lo que se dice de este año.

Fortuna: Eres bien recibido en lo laboral, pero sienten que te manejas por encimita.

Sexo: Aplacarás tus ansias y querrás tener tan sólo un amante de planta.

Reto: Llegan desafíos en el hogar y familia, ya no puedes darles atole con el dedo.

Trabajo: Te sentirás invisible; ni te oirán ni se darán cuenta de tu presencia. Una sensación de soledad acompañará tu labor. Conviene ser callado y de acción.

Amor: No andan bien las relaciones personales y de pareja, no estaría mal una terapia para ver por qué tienes pánico a la intimidad, hazlo.

Dinero: No tendrás energía para buscar más dinero, te conformarás con tu cheque mensual. Preferirás mejorar tu relación con los demás.

Fortuna: La existencia te está empujando a que despiertes y dejes los caprichos.

Sexo: En cuanto al otro te dice que te ama, como que se te baja lo sexy ¿Por qué?

Reto: Busca ser de carne y hueso, los ornamentos salen sobrando.

Trabajo: Hay retrasos y flojera en el ámbito profesional, pedirás vacaciones para refrescarte frente al mar. Querrás reflexionar sobre lo que te pasa.

Amor: Mejora tu situación amorosa en pequeña medida, serás más cuidadoso de lo que dices y haces, querrás romance contigo mismo en soledad.

Dinero: Ni sube ni baja la marea económica, lo que es un avance dada la situación mundial derecesión, violencia y desasosiego. Ayudas a los desprotegidos.

Fortuna: Los eventos mundiales te harán razonar sobre lo realmente valioso.

Sexo: Andará bastante bajo tu libido, después de que le diste rienda suelta total.

Reto: Ve qué puedes hacer por tu comunidad, no seas simple espectador pasivo.

Trabajo: Tendrás tedio y mucha flojera, las cosas se ponen color hormiga. Se mantiene el proyecto o lugar de trabajo que te ocupa, estás estable.

Amor: Quieres salir con tu pareja y disfrutar, reír y gozar al máximo la convivencia, sentirte especial. Sentirás que la vida no la tienes comprada.

Dinero: Gastarás a gusto sin tanta preocupación. Gracias a Dios, tu problema mayor no es el dinero, aunque tendrás que ayudar a algún familiar.

Fortuna: Al ver las noticias actuales agradecerás y te sentirás muy afortunado y bendecido.

Sexo: Toma un carisma más profundo y amoroso; el sexo lo asimila al fin.

Reto: Cuando veas la barbas de tu vecino mojar, pon la tuyas a remojar, ¡opjo con lo que haces!

Trabajo: Una gran claridad mental te acompaña; se te ocurrirán cosas brillantes, escríbelas, porque no podrás realizarlas en este mes, hay desgano.

Amor: Sentirás que has sido una especie de payaso que ha tratado de distraer a su pareja.

Dinero: No está mal tu paga y no te falta el trabajo. Les comprarás despensa a los que cayeron en desgracia por desastres naturales.

Fortuna: Las noticias recientes rebasan tu entendimiento; Plutón te trae de cabeza total.

Sexo: Hay temblor en tu cuerpo, el miedo entra en las venas; el sexo ayuda a sanar.

Reto: Ya estás preparado para ser parte de la gran transformación planetaria que se aproxima.

Trabajo: De pronto sentirás que ya nada tiene sentido. Cuidado, no es momento de desinflarse. Guía a los demás, sé líder guerrero de luz.

Amor: El amor no deberá dirigirse solamente a la pareja, sino a tu hermana humanidad, nadie la está pasando bien.

Dinero: Llega dinero extra, justamente por los disturbios y el nuevo orden mundial. Se han creado proyectos emergentes.

Fortuna: A río revuelto, ganancia de pescadores, y puedes sacar lo mejor.

Sexo: Buscarás la actividad sexual romo terapia ocupacional.

Reto: Estás a punto de dar un salto cuántico junto con nuestro planeta, no te asustes.

Trabajo: Sales de la flojera mental y entras a la hiperactividad, todo lo querrás arreglar y perfeccionar, los demás se sentirán irritados por ello, bájale un poco.

Amor: Ya te entró la conciencia de grupo, de salvar a la humanidad, hazlo de forma humilde y amorosa. Mejora la relación en pareja.

Dinero: No te temblará la mano para ayudar a los que se quedaron sin nada, te vuelves bondadoso y caritativo.

Fortuna: Tus guías y ángeles te darán una misión muy concreta.

Sexo: Bendecirás el placer, y especialmente los brazos amorosos en tiempos extremos planetarios.

Reto: Ábrete a lo nuevo, a lo que tus ojos nunca han visto, porque llega la nueva humanidad.

Trabajo: Una fuerza inaudita entra en tu ser, las señales y guía intuitiva llegan desde el cielo para que seas protagonista de tu misión y destino, hay plenitud.

Amor: La fuerza penetra por tus poros, no sólo hacia tu pareja sino a la tierra que es tu madre, hacia todo ser viviente, te volverás su protector.

Dinero: Canalizarás parte para ayudar a los que no tienen, no te interesará ni la ropa ni las joyas, sino la estabilidad de todos los hijos de Dios.

Fortuna: Tendrás amigos, gente de corazón que te dará lecciones.

Sexo: Los ratos de placer te sabrán a gloria, estás conectado con la luz.

Reto: No te encierres, los demás te necesitan, aunque muchos sean necios y débiles.