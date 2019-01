TU HORÓSCOPO 2019 Ι ESCORPIO

Es un año excelente, mejor de lo que imaginas. Grandes enseñanzas espirituales de vida que erradicarán tus miedos más profundos. Mejorarás de puesto y poder de decisión creativa. No te faltará trabajo, mejora la salud y las relaciones personales serán suaves y dulces, porque tu forma de ser y comunicarte se volverá mucho más amorosa y bondadosa. No estarás solo; sexo y arrumacos.

“El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón”.

Trabajo: Júpiter, el planeta benéfico, te acompañará todo el año, es estupendo. Te sentirás los primeros días algo ponchado, pero retomarás tus energías.

Amor: Tendrás la necesidad de ser amado y consentido, te portarás como sedita con los tuyos, más amoroso y flexible, ya no quieres ser problemático.

Dinero: La cuesta de enero se deja sentir, pero vienes de un buen año laboral y tienes tu guardadito; no padecerás. Empiezan los planes concretos y contratos.

Fortuna: Harás avances interesantes en tu profesión durante el año.

Sexo: Desearás darle más placer a tu pareja, volverás a sentir pasión como antes.

Reto: Cuida tus miedos irracionales y paranoias, medita y realiza ejercicio relajante.

Trabajo: Tendrás proposiciones laborales para empezar de inmediato, ten la certeza que la chamba no será tu problema. Podrás escoger lo mejor para ti.

Amor: Tus buenas intenciones del mes pasado se ven declinadas por pequeños enfrentamientos por cosas tontas de la convivencia cotidiana; anas neurótico.

Dinero: Te costará trabajo cobrar cierto dinero que te deben, insistiendo y llamando lo lograrás. No querrás gastar mucho, es lo mejor, no te faltará nada.

Fortuna: Neptuno te dará durante el año dándote imaginación, magia y fantasía.

Sexo: Neptuno te dará la mentalidad sensual que te estaba haciendo falta.

Reto: Cuidad con la comunicación que sostienes con los demás, se complica el intercambio.

Trabajo: Excelente para firmar contratos y acuerdos, será uno de tus mejores meses. Necesitarás el marco jurídico para cerrar tratos.

Amor: Se reanima la relación pareja; los que están solo pronto estarán acompañados.

Dinero: Empieza a llegar el dinero que estaba atorado; acabó la cuesta de principios de año. Seguirá llegando sin falta, aunque el mundo está de cabeza.

Fortuna: Logras comunicarte con los demás de forma amable y constructiva.

Sexo: Vaya que si le estás echando ganas a la realización de tu sensualidad activa.

Reto: Ten cuidado con los excesos y tu salud, no te automediques, come menos.

Trabajo: Bajo el marco de la cordialidad lograrás avanzar mucho en la creación de proyectos en equipo. Estarás cómodo y bendecido.

Amor: Tendrás ganas de convivencia sana, salir más, volver a ver a los amigos que hace mucho no ves. Tu pareja o pretendiente se divertirá mucho a tu lado.

Dinero: Invertirás en arreglos menores de casa, plomería e impermeabilización. En doctores y vitaminas, estás decidido a mantenerte en forma, aunque cueste.

Fortuna: Vivirás tus días como si fueran los últimos, y te sentirás dichoso y feliz.

Sexo: Serás coqueto con tu pareja, más expresivo y atrevido en el sexo.

Reto: No hay fin del mundo, así que pásala de lo mejor y no tengas paranoia.

Trabajo: Contra todo lo que pensaste, el 2012 será excelente de cabo a rabo, en lo personal y laboral. Aunque verás cosas fuertes en el mundo, tu progreso seguirá.

Amor: Tu capacidad de amor ante la crisis mundial, ha sido una gran lección de humanidad y buena vibra. Se rompen los muros y dejas entrar a los demás.

Dinero: Te tentarás el corazón para darle algo de ayuda a tus conocidos que cayeron en desgracia, o a los de países como África, que en verdad, lo necesitan.

Fortuna: Ante los horrores del mundo, tú bendecirás tu comida, techo y cama.

Sexo: Tus feromonas están como locas deseosas de sensualidad y jugueteo.

Reto: No entres en pánico con los acontecimientos, coopera, informa y ayuda.

Trabajo: Te ofrecerán un proyecto extremadamente interesante, y con manga ancha para dirigirlo o expresar con toda libertad tu creatividad y talento nato.

Amor: Estarás en las

nubes, creíste que te morías en 2012, y resulta que estás más vivo que nunca, buen trabajo. El amor a todo lo que da, vivito y coleando.

Dinero: Hasta anticipo económico recibirás por el proyecto que te ocupará gran parte del año. Podrás darle trabajo a tu equipo y conocidos; hay abundancia.

Fortuna: La vida te enseña que cuando se pone oscuro, la luz también avanza.

Sexo: No tendrás muchas ganas de sensualidad, tu energía está puesta en trabajar.

Reto: Lo que les pase a los otros, no necesariamente te tiene que suceder a ti.

Trabajo: Tendrás las agallas y la energía de conquista para meterte donde no te llaman, círculos relacionados con tu profesión logrando posicionarte de lleno.

Amor: Tienes celos, quizá por la edad o por lo que sea, tratarás de reconquistar a tu pareja con tácticas seductoras. Si estás soltero o soltera, buscarás muchos romances.

Dinero: Invertirás en tus propios proyectos o negocios, hay viaje largo a la puerta, compra de cámaras fotográficas o de video, grabadora y material de oficina.

Fortuna: Vences tus miedos, la vida te muestra lo fuerte y bendecido que eres.

Sexo: Desplegarás tus encantos al caminar, tus feromonas atrayentes son potentes.

Reto: Muchos se quedan sin trabajo y dinero, no empieces a dudar; tú eres exitoso.

Trabajo: La presión laboral trae conflictos con la convivencia y comunicación. Pocas veces verás gente tan necia, loca y neurótica, por la situación mundial.

Amor: Tendrás ataque de pánico, de esos que te caracterizan, aunque trate tu pareja de calmarte, tú seguirás temblando y no queriendo moverte.

Dinero: Te entrará por comprar agua, latas, lámpara ciega, arroz, frijoles y aceite, porque ya viste las noticias en la tele; te servirán para el pic-nic, nada pasará.

Fortuna: Hasta risa te dará de tu mismo por tu miedo, tu familia estará a salvo.

Sexo: No traerás muy buena concentración, le dirás a tu pareja que te sientes mal.

Reto: En internet y televisión te enterarás de las tragedias, lejos, en otros países.

Trabajo: No es buen mes laboral, todo se para por situaciones políticas y sociales. Quedará suspendido por un par de semanas, donde pierdes más que ganar.

Amor: Estás tan sensible y asustado que arremetes con tu pareja, que es con quien menos debieras hacerlo. No pierdas el control, entra en oración espiritual.

Dinero: Todo se complica con gastos inesperados fuera de control. Eventos poco usuales requerirán soluciones drásticas y rápidas.

Fortuna: La vida te llama a ayudar a los demás, ser pilar de centro y coherencia.

Sexo: Querrás entregarte al sexo para olvidar tus temores y sentir una pasión de vida.

Reto: Habrá disturbios en las calles, no salgas de noche, pero no te encierres de más.

Trabajo: Mercurio entra a tu signo mejorándolo todo, la comunicación, la planeación y ejecución del proyecto. Te llegará la información que necesitas.

Amor: Logras calmarte y regresar al buen humor y a la alegría de estar vivo en este planeta en su momento más trascendente, con nuevo cuerpo de luz.

Dinero: Se normaliza la entrada de dinero, aunque llega con un retrazo de dos semanas tu quincena o pago. Tratarás de economizar para ser precavido y cauto.

Fortuna: La ayuda de la comunidad, te dará certeza sobre la nueva humanidad.

Sexo: Tan sólo querrás que te abracen, que te hagan sentir seguro; no quieres sexo.

Trabajo: Sigue agitado y cualquier ruido te saca de concentración. En la segunda quincena te tranquilizas y avanzas hacia tu meta soñada.

Amor: De forma calmada y profunda, harás planes con tu pareja, por sí sucede tal o cual cosa. Es mejor hablarlo para prevenir, te quedarás más tranquilo y sereno.

Dinero: Ten dinero en la casa, no todo en el banco, por cualquier imprevisto o falta de energía en los sistemas, pues serán constantes en esta temporada; gasta poco.

Fortuna: Recibirás muchas muestras de cariño, aunque has andado huraño.

Sexo: Le agradecerás a Dios por el placer, los brazos amorosos, además de la entrega corporal.

Reto: Participa activamente en tu comunidad, ya que tu ayuda será de vital importancia.

Trabajo: Terminas tu labor a tiempo y al entregar tu proyecto, te quitarás un gran peso de encima. Podrás irte de vacaciones, pasarás Navidad en casa y Año Nuevo.

Amor: Has llorado, estás sentimental y emotivo. Tú que siempre has sido algo hipocondriaco y aprensivo, te dará por decirles a todos que los amas.

Dinero: Por si paga algo el 21 de diciembre de 2012, tendrás todo preparado: maleta y dinero en efectivo. Fue un año estupendo de todos modos.

Fortuna: Participarás en meditaciones en grupo y oraciones por la tierra que serán muy amorosos.

Sexo: Querrás hacer el amor, pensando que si se acaba el mundo, que te lleve de esta manera.

Reto: Los hombres de buena fe y amorosos de la tierra, no sufrirán daño alguno.