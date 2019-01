TU HORÓSCOPO 2019 Ι LIBRA

El mundo espiritual entra con fuerza, comprometiéndote con tus creencias y valores. Si estás soltero, seguro formalizarás relación en este año. En Julio te liberas de

Saturno, llega lo mejor.

“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro; la vida es un todo indivisible”.

Trabajo: Ten cautela con lo que dices, no descuides tus conexiones con los demás. Marte en tu signo; hay presión, tiempo para sanar cuerpo y mente.

Amor: Puede haber agresión verbal por parte de otros hacia ti, y viceversa. Si aúncontinúas en tu relación amorosa, no serán nada fáciles las cosas.

Dinero: Actúa con determinación, de eso dependerá tu estabilidad. Sé realista en cuanto al dinero, busca socios experimentados y exitosos.

Fortuna: Cuida tu salud física y mental, si estás centrado podrás con todo.

Sexo: No tendrás cabeza para el sexo, pero tu pareja si querrá mucho arrumaco.

Reto: Llegó la hora de la verdad, si eres autónomo y mantienes la fe, hay éxito.

Trabajo: Neptuno entra a tu casa 6 de forma definitiva, por lo que será una etapa desafiante. Habrá que ser realista y con los pues en la tierra y trabajar.

Amor: Si la relación de pareja te exige más de lo que puedes dar, o si en lugar de paz y alivio, te hunde, será mejor salir corriendo o estar solo.

Dinero: Comprenderás que aunque no tienes todo el dinero que quieres, tienes otros valores espirituales y mágicos que, finalmente, te van a redituar más.

Fortuna: Algo muy sagrado nace en ti, estarás protegido por los cielos.

Sexo: Si estás con tu alma gemela, será rica la intimidad; si no, ni tendrás ganas.

Reto: Si no te está funcionando tu carrera, haz algo paralelo, sin dejar lo actual.

Trabajo: Habrá que volver a acordar lo que ya estaba más que claro. Ten paciencia y vuelve a llegar a acuerdos, lograrás estabilizarte.

Amor: Mejora el romance, o bien, alguien más entra en escena con la firmeza de una roca; serás feliz.

Dinero: Habrá charla con clientes y fijar nuevos precios con socios. También en casa tendrán que dividirse los gastos.

Fortuna: Tendrá la objetividad para saber qué necesitas en tus relaciones.

Sexo: Te sentirás inspirado y sexy, con ganas de placer y éxtasis.

Reto: No hay tretas ni atajos, hay que trabajar en lo que te deje dinero, pero ya.

Trabajo: Mejora el trabajo, definiste tu rumbo y encontraste la fórmula laboral de donde puedes echar mano y completar tu presupuesto mensual.

Amor: Las mejorías del mes pasado parecen desplomarse, sigue la relación conflictiva con la pareja o no acaba de cuajar el pretendiente.

Dinero: Estarás fortalecido porque al menos tienes algo de dinero, aunque no ahorrado. Seguirá llegando e inventarás nuevas formas de ganarlo.

Fortuna: Te das cuenta de que eres fuerte, valiente y puedes con tu vida.

Sexo: No te faltará el sexo en este año, y si estás solo, llegarán pretendientes.

Reto: Es tu última etapa de Saturno, toma estructura, debes construir con conciencia.

Trabajo: Bloqueos en lo laboral y creativo, sobre todo si tu trabajo depende de la llamada o aceptación de proyectos de alguien más, logra independencia, ¡pero ya!

Amor: Ámate a ti mismo como a nadie, ésa será la clave. No estarás solo, hay amigos y lazos. Tu pareja estará más comprensiva.

Dinero: Cruzas el mes con lo mínimo de dinero, pero la librarás; necesitas estar tranquilo, concentrarte, crear una estrategia clara económica real.

Fortuna: Sales a la superficie, te rescatas y cruzas el pantano.

Sexo: Buscarás sexo con ternura, si no es así, preferirás no hacerlo.

Reto: Las cosas mejoran, pero no te confíes, sigue tu paso marcial y productivo.

Trabajo: Marte deja de bloquear tu energía, hay mejoría notoria en tus asuntos. Serás especialista en olfatear oportunidades con logros exitosos.

Amor: Tendrás la confianza en ti mismo para decidir con quién quieres estar, y que te haga sentir que vales. Tu pareja te mirará con ojos de respeto.

Dinero: Entra una buena cantidad de dinero y será para bien. Al fin se te abre la puerta de los tesoros, porque tuviste la fuerza y fe para entrar.

Fortuna: Te felicitarás y brindarás por tus logros; te hacen los mandados.

Sexo: Te pondrás sexy porque tu Dios interno es ahora tu vestido real.

Reto: Recuerda todo lo que has tenido que hacer para llegar hasta aquí; lo lograste.

Trabajo: El Sol te dará toda su energía para brillar con luz y pompa. Súbete a tu ego bien puesto; logras establecer un mecanismo laboral sumamente sólido.

Amor: Venus está contigo dándote el atractivo suficiente para que el aroma del amor sea tu condición natural; hay romance, conquista, feromonas y dicha.

Dinero: Tendrás toda la energía suficiente para lograr buena economía, ahorrar algo, invertir para multiplicar tus bienes.

Fortuna: Estás renaciendo como el Ave fénix, Saturno al fin te suelta, eres libre.

Sexo: Producirás suspiros al pasar, no faltarán pretendientes y sensualidad.

Reto: Cruzaste las pruebas de tu vida más difíciles, lo demás es pan comido.

Trabajo: Baja el flujo laboral en agosto y septiembre, por las vacaciones, no tendrás de qué preocuparte, simplemente recordarlo cada año.

Amor: No te sentirás tan inspirado en el amor, estarás cauteloso para ver las respuestas y reacciones de tu amante, y definir si en verdad son pareja.

Dinero: Aunque un poco apretado el presupuesto, hasta un viaje rico te aventarás; mucha playa y panorama magnífico. Habrá que ir al doctor para revisión general.

Fortuna: Una sensación de libertad y aplomo te acompaña.

Sexo: El sexo será cuando tú quieras, ya no te sentirás comprometido a darlo.

Reto: Ocupa tu mente con cosas interesantes, puedes tomar cursos y tópicos espirituales.

Trabajo: La entrada del Sol en tu signo te trae buena suerte, tu personalidad se tomará poderosa atrayente, como un magneto.

Amor: Venus te vuelve a regalar la armonía en las relaciones de pareja y de seducción, notarás que es un año muy propicio para consolidarla.

Dinero: Te las ingeniarás para sacar dinero en tiempos de vacaciones, con algo que los viajantes y vacacionistas consuman, la imaginación y la audacia son el juego.

Fortuna: Una sensación de paz y tranquilidad te acompaña, llega desde el cielo.

Sexo: Si hay sexo, lo tomarás, pero no lo buscarás; abierto a lo que venga.

Reto: No te salgas de tu centro por nada del mundo; ya la tienes hecha.

Trabajo: Mes neutro, aprovecha para hacer avances que se sumen a lo que ya tienes; no te coagules.

Amor: Hay tregua y paz en la relación, dejarás que las cosas sucedan por sí mismas, en lugar de empujarlas. Dejarás que la vida misma decida el futuro.

Dinero: Llega dinero, falta ganar más. Tendrás la inspiración para inventar mejorías y sistemas que le den un plus a tu economía.

Fortuna: Descubres que eres maravilloso, con todo y tus manías.

Sexo: Te dirán que eres buen amante, que sabes entregarte.

Reto: Ve por tu mejor opción, no te quedes a medias, sube al próximo escalón.

Trabajo: La situación mundial económica no estará fácil, por lo que los demás no querrán gastar en nada; tu trabajo se puede ver obstruido.

Amor: Si hay valores reales y tienes un aliado en tiempos extremos, y si la pareja siente lo mismo al respecto, pueden quedarse juntos.

Dinero: No estará nada fácil las tres primeras semanas del mes; en la última, repuntará tu economía de manera mágica.

Fortuna: Tienes un nuevo cuerpo de luz, ya que moriste a tu anterior personalidad.

Sexo: Tu pareja o pretendiente notará la gran diferencia en tu transformación.

Reto: No permitas que los depredadores y envidiosos te chupen tu luz interna.

Trabajo: Será un mes excelente para ti, tu trabajo se considera exitoso, no dejan de llamarte con peticiones laborales y comerciales.

Amor: El amor estará en su mejor momento, así como la familia. La unión, las ganas de hacer nido permanente, el goce de la compañía.

Dinero: La existencia quiere que sepas que eres bien amado y que tu vida está resuelta y segura. No te faltará dinero si no te falta fe; van de la mano, recuérdalo.

Fortuna: Descubres un mundo mágico, y con tu tribu compartirás el futuro.

Sexo: Hay excelente sexo, con una dimensión más profunda y espiritual.

Reto: Serás ayuda y guía para los hombres de poca fe.