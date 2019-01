TU HORÓSCOPO 2019 Ι PICIS

La dirección laboral puede cambiar por completo, si eres comerciante te volverás artista o viceversa. Regresan las dudas, los quiebres, desencuentros y fantasmas mentales, pero si no les das entrada, la transformación será completa y liberadora. Regresan los amigos que estaban dispersos. Se define quién será tu pareja finalmente.

“Lo más bello que podemos experimentar es el misterio de las cosas”.

Trabajo: Empiezas con dificultades, llegarás al punto de querer cambiar el rumbo laboral o vocacional por completo, porque no está dando resultados.

Amor: El amor no está en su mejor momento, hay tanto miedo y frustración dentro de ti, que quisieras que llegara alguien que te resolviera todo.

Dinero: No hay dinero en las arcas, pero eso te llevará a tomar decisiones acertadas; “zapatero a tus zapatos”, retomando un quehacer, que sí te dé.

Fortuna: El 18 del mes empieza tu total transformación, que trae liberación.

Sexo: Querrás sensualidad por puras ansias, por llenar huecos internos. Reto: Desmenuza tus actividades, deja lo que no funciona y retoma lo que sí te da.

Trabajo: Tomas decisiones rápidas para quitarte de encima lo innecesario; de inmediato notarás la mejoría, logras avanzar y mejorar tu calidad de vida.

Amor: Estás decidido a no seguir lastimándote en el amor, o mejora la relación con tu pareja o saldrás a la conquista con varias opciones.

Dinero: Aún no llega el dinero, pero sí hay muchos menos gastos, y eso ya te dejará dormir. Ahora eres más realista, lo que traerá abundancia y bendiciones.

Fortuna: Neptuno trae cambio espiritual y mental, lo más memorable de tu vida.

Sexo: Aunque puedes tener muchos encuentros banales, no llenarán tu corazón.

Reto: Estás en el destete total de lo que fuiste, para entrar en la nueva energía.

Trabajo: El arte y la hospitalidad entran a tu vida como parte de tu trabajo, ya sea que rentes un lugar, o bien, que el mundo de las artes te dé buena estrella otra vez.

Amor: Buscarás personas afines que te inspiren y den lo mismo que das. Aunque puedes perderte un rato en el placer y diversidad, también se vale.

Dinero: Mejora lo económico, levantas la cabeza con fuerza. Contactos, viajes, comunicación.

Fortuna: Neptuno trae gran metamorfosis espiritual, que durará muchos años.

Sexo: El sexo es placentero, pero le falta corazón.

Reto: Hay que cambiar para no ir a contracorriente, no seas aguerrido.

Trabajo: Tu gran sensibilidad ha regresado al cuerpo y alma, abrirás las puertas de las oportunidades, retomando algo que ya habías hecho con conciencia.

Amor: Vienen sucesos rápidos, asegúrate de no comprometerte con alguien que aún no conoces.

Dinero: Te sentirás algo confuso por la rapidez de las cosas, está entrando dinero, pero no te has sentado a ver cuánto entra y cuánto sale.

Fortuna: Toma forma tu transmutación, sé paciente contigo mismo.

Sexo: Estarás más cauto y reservado en lo sexual, buscarás amorcito sexy tierno.

Reto: Controla tus ansias sin medicamentos, sino con alimento espiritual y meditación.

Trabajo: Puede haber peleas y malos entendidos con compañeros, clientes y amistades; te hará reflexionar y cambiar.

Amor: Te das cuenta de que no es fácil la convivencia con los demás, que aunque cambies de pareja, el que tiene que cambiar eres tú.

Dinero: Mejora la economía, pero lograrás más si los demás se sintieran cómodos contigo; hazlo por inteligente.

Fortuna: Después de 165 años, Neptuno regresa, gran transformación espiritual.

Sexo: Tu sensualidad será sensible y amorosa, buscando el placer del otro.

Reto: La pelea y la intimidación.

Trabajo: Mejora todo notablemente, estarás extrovertido y con ganas de divertirte, tu creatividad se incrementa, logras avance real y trasformador.

Amor: Hay relaciones armoniosas, el karma, se acabó; llegaste al colmo, al límite, sirvió para limpiar tu ADN con sanación sentimental plena.

Dinero: El dinero e0mpieza a fluir con fuerza, ya no te abandonará, nunca olvides que lo material va de la mano con el flujo amoroso.

Fortuna: Tu intelecto brilla como cuando eras joven y feliz; segunda oportunidad.

Sexo: El sexo será rico y cuidadoso, no con cualquiera, sin enganches ni promesas.

Reto: Debes ser más disciplinado, sólo así encontrarás la paz.

Trabajo: Te sentirás más relajado y tranquilo, el trabajo en tu verdadera vocación. No estarás muy social.

Amor: Querrás estar contigo mismo y tus pensamientos, la sensación de soledad es agridulce, porque valoras tu propia compañía, te amas más.

Dinero: Regresa a ti la confianza porque el dinero sigue llegando, no es un golpe de buena suerte, sino una renovación completa de tu economía global.

Fortuna: Entrará el anhelo por una pareja para quedarse, irás poco a poco.

Sexo: Preferirás hacerte el amor a ti mismo, como acto de profundización erótica.

Reto: Sigue suavizando las asperezas, decarácter y comunicación, te conviene.

Trabajo: Llegan retos y algunas traiciones, los inútiles querrán favorecerse con tus logros. Lo superarás, si eres concreto, frontal e implacable, saca tus colmillos.

Amor: Defenderás tu hogar y patrimonio con uñas y dientes, no permitirás que nadie quiera meter las narices rapiñas; los tuyos te verán como todo un héroe.

Dinero: Mejor no comentes mucho lo bien que te va, porque muchos están perdiendo todo. Si prestas, no te lo pagarán. Mejor dale al necesitado y a los viejitos.

Fortuna: Definitivamente, las cosas en el mundo no están fáciles, pero te sientes bendecido.

Sexo: Lo más sexy para ti será ponerte pijama de franela y dormirte tempranito.

Reto: Hay violencia en el aire en este momento, métete en tu burbuja de luz impenetrable amorosa.

Trabajo: Venus trae belleza a tu vida, logras arte con tu quehacer laboral creativo. Tu sello personal tendrá buena aceptación en el mercado; estás encantador.

Amor: Querrás convivir en las Fiestas Patrias, ya no piensas estar echado en la cama viendo tele; la vida es corta, quieres revivir la juventud con tu galán.

Dinero: Tu grito patrio trae abundancia y buenas perspectivas; algo bueno descubriste, que

siguen llegando las monedas benditas.

Fortuna: Te volverás menos solemne, tu personalidad florece.

Sexo: Disfrázate para darle más sabor a la relación sensual, con risas y sorpresas para tu pareja.

Reto: Los disturbios callejeros, la política y la sociedad andarán desquiciados en estos días.

Trabajo: Saturno está de tu lado dándote estructura laboral y mental. La disciplina, el orden en tus gastos, la concentración sin interrupciones, garantizarán el éxito.

Amor: Hay pláticas serias con la pareja e hijos sobre el futuro posible del planeta. Tomarán sus precauciones con madurez y fe.

Dinero: Crearás una despensa para almacenar agua, latas, lámparas con pilas, arroz, frijoles, galletas, azúcar, sal y papas.

Fortuna: Los seres de luz te están enviando claros mensajes, sube tus antenas para recibirlos.

Sexo: Calientitos en la cama, jugando como niños, con algunos preámbulos sensuales.

Reto: Ocurren cosas inimaginables en el mundo, desastres.

Trabajo: Marte con su energía de guerra influye en tus negocios y asociaciones. No habrá entendimiento, la Torre de Babel y su confusión de lenguas toman lugar.

Amor: Te refugiarás en el hogar, es lo mejor, cada quien con su pareja y Dios en la de todos. No estarás solo, encontrarás un amor dulce con quien estar a salvo.

Dinero: Tratarás de gastar lo menos posible, notarás que los sistemas computacionales están manipulados; mejor ten tu dinero en casa.

Fortuna: Estás prevenido y alerta, con fe férrea y de la mano de Dios.

Sexo: Querrás hacerlo despacito, suavecito, alargando los momentos de pasión en compañía.

Reto: Hay mucho tramposo en la viña del Señor, cuidado, la desesperación saca lo peor de muchos.

Trabajo: Te entró el miedo y la paranoia, ni modo; la cosa está fuerte, ponte tu armadura de guerrero, maneja perfil bajo para no atraer a los ladrones farsantes.

Amor: Estarás tan angustiado y nervioso por los acontecimientos mundiales que no aguantarás que te hable nadie, querrás estar solo.

Dinero: Ahorrarás todo lo que puedas, aunque comprarás despensa por si llega la austeridad exterior. Ayudarás a los desprotegidos.

Fortuna: Cristo regresa a la tierra por su rebaño, recuerda que los hombres de fe serán salvos.

Sexo: Después de las fiestas, con copita risueña, se antojará mucho el éxtasis amoroso.

Reto: Mantén tu sistema nervioso bajo control, ten la certeza de que Dios proveerá.