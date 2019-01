TU HORÓSCOPO 2019 Ι SAGITARIO

Mejora la economía y labor existente. Valdrá la pena atreverse a poner el orden con fuerza rotunda. Nuevas vocaciones, responsabilidades que se comparten. Recibirás el llamado de Dios para ser su guerrero de luz; nada te pasará. Te vuelves fuerte como el hierro. Es buena la salud; hay salidas, viajes de placer y trabajo.

“La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser; el humor los consuela de lo que son”.

Trabajo: Marte estará en tu signo, transcendente para tu situación profesional y económica; o das el paso, o se te vendrá todo encima.

Amor: Habrá que platicar a puerta cerrada con tu pareja y los que viven contigo y dependen de tu economía, para repartir responsabilidades.

Dinero: Llegan muchos gastos junto a la cuesta de Enero; tendrás que echar mano de un pequeño préstamo. Ya no estarás dispuesto al abuso económico.

Fortuna: Ganarás autonomía y liderazgo, soltando muchos inconvenientes ajenos sumamente molestos.

Sexo: No te sentirás muy sexy, estás agobiado por el tema económico mundial que afecta a todos.

Reto: Define tus responsabilidades en el trabajo y asegúrate de que los otros lo hagan también.

Trabajo: O surge una nueva alternativa laboral familiar en la que todos se involucren, o bien, puedes quedarte atrapado en conflictos y pérdida de energía para resolver problemas.

Amor: Estarás tan pendiente de la economía, esperando que tu pareja o amado pongan su voluntad e inteligencia en ello. Juntos pueden crear algo nuevo y duradero.

Dinero: Te volverás bueno para cobrar, ya no podrás dar rebajas. Se te ocurrirán cosas muy creativas para mejorar la economía, sin tener que salir de tu casa.

Fortuna: Neptuno entra a tu casa cuatro, espectaculares cambios económicos para bien.

Sexo: Otra vez le darás a probar tus mieles a tu pareja y no andas meloso al respecto.

Reto: Abre horizontes aunque te saquen de tu complacencia; expande las alas.

Trabajo: Podrás introducir mejoras en lo laboral y económico, usando herramientas poco usuales. Reafirmas tu poder de convocatoria, te haces notar, subes escalones.

Amor: La situación en familia y pareja puede estar de mírame y no me toques, aparentemente en concordia, pero sin poder pronunciar temas sensibles y juicios.

Dinero: No son convenientes las inversiones y ventas de inmuebles; a mediados del año llega la oportunidad.

Fortuna: Tus hijos te darán grandes sorpresas especialmente relacionadas con su creatividad.

Sexo: Aflojas el cuerpo, no quieres hacerte la vida difícil, hay orgasmos ricos.

Reto: Tienes que ser la voz cantante de la familia, y llevar la directriz.

Trabajo: Empieza tu buena racha, te irás como rayo veloz; hay viajes, te abres camino. Das un salto de 180 grados maravilloso.

Amor: No lleves las inconformidades al extremo, mejor hacer algo al respecto con los puntos bien claros. Hay esparcimiento, eventos, salidas y reconciliación grata.

Dinero: Empiezas a ver los frutos de tus esfuerzos, pero será en octubre cuando acaben de cuajar las nuevas fórmulas que estas implementando.

Fortuna: Te caerás muy bien a ti mismo, porque eres práctico e inteligentemente veloz.

Sexo: Tendrás que hacer un gran esfuerzo por renovar tu pasión, no hay muchas ganas.

Reto: Podrás ayudar mucho para salvar a la tierra, despertando la conciencia de los demás.

Trabajo: Hay buen flujo y ves la vida con ojos renovados, los demás te verán diferente, física y mentalmente, los dejarás con la boca abierta.

Amor: Con la familia todo irá bien. A nivel pareja hay resentimientos que se hacen más visibles, lo que hará que el otro tome decisiones drásticas.

Dinero: Con lápiz y papel pondrás en la mesa los gastos diarios, semanales y mensuales, dirás claramente lo que tú piensas cubrir, y lo demás que se lo repartan los demás.

Fortuna: Será el mes más divertido; conocerás a mucha gente linda, magos y profetas.

Sexo: Poco sexo, pero de calidad, hacia los fines de semana, porque hay cansancio entre ustedes.

Reto: La familia deberá atreverse a abordar diferentes vocaciones y actividades saludables.

Trabajo: Tu labor sigue a todo vapor y con horarios apretados, lo cual agradecerás porque tarde o temprano se traduce en dinero extra. Las ventas entran a tu vida.

Amor: Tanto la familia como la pareja sentirás que tienen sordera perene, porque no escuchan o no se mueven. Subirás de color la exigencia, ni modo.

Dinero: No pondrás ni un peso de más de lo acordado, y cuando los otros sientan la diferencia diaria, tanto en la mesa como en sus necesidades, reaccionarán al fin.

Fortuna: Te reirás de tus tácticas, ni modo, habrá que arriarlos como niños chiquitos.

Sexo: También darás de tus niveles un poquito, como premio a su cambio real.

Reto: Ve lo que necesita la mayoría y da ese servicio, para ganar.

Trabajo: Irá un poco más lento a nivel profesional este mes; no hagas entripado y mejor tómate unas vacaciones baratas; descansa, porque viene tupido el trabajo.

Amor: Lo mejor será que tomes distancia de tu pareja un rato, viaja con los amigos o familiares y déjale que piense bien las cosas, mientras tú te repones.

Dinero: Apretado, pero logras cubrir tus necesidades. Algunas cosas te las fiarán o darán a crédito, eres buen pagador, no te faltará lo básico.

Fortuna: Saldrás más con amigos y disfrutarás de tu espiritualidad profunda.

Sexo: Rehuirás el encuentro erótico, tu energía está en tu intelecto.

Reto: Recurre a los demás nada más cuando los necesites; recuerda no ser siempre el que ayuda, porque se malacostumbran.

Trabajo: Retrasos a sus citas, contrariedades con compañeros o socios, malentendidos. Todos están asustados por los acontecimientos mundiales.

Amor: Cedes y doblas las manitas con tu pareja, te sientes sentimental ante los desastres naturales; querrás arrumaco y besito tierno.

Dinero: No llega lo que esperabas, será mejor pedir un préstamo para no echarte encima intereses innecesarios. Estarás de mal humor y muy tenso.

Fortuna: Te darás cuenta que todos están igual, eso te consolará un poco.

Sexo: Al hacer el amor llorarás; algo agridulce se funde en tu corazón que se encuentra abatido.

Reto: Mucho cuidado con comer en la calle, muchos productos estarán en descomposición y te puede dar la terrible hepatitis.

Trabajo: Será un mes desafiante, porque todos están de vacaciones y baja la chamba. No entrarás en pánico, sino en calma.

Amor: Ante tanto horror en el mundo, agradecerás infinitamente que hay salud, buen humor e hijos cariñosos. Bajarás la guardia para vivir plenamente la unión.

Dinero: La vida te está enseñando que con pocos recursos puedes vivir y que no pasa nada. Sirvió de mucho ponerte firme y exigir más a los tuyos, que finalmente cooperarán.

Fortuna: Hay gente a tu alrededor mostrándote cariño y cercanía.

Sexo: Explorarás nuevas zonas de cuerpo con pena, para experimentar placeres más intensos.

Reto: Habrá muchas revueltas políticas y sociales en estos días; más vale estar muy alerta.

Trabajo: Excelente mes laboral; recobras la confianza porque la luz penetra la oscuridad y así se restablece el orden mundial.

Amor: Retoña el amorcito, la necesidad del otro, que saca la casta y sube su ego para defender a la familia con dientes y garras.

Dinero: Florecen los proyectos que se vinieron trabajando desde principios de año. Recibes buena cosecha que sabrás administrar para finalizar el año 2012.

Fortuna: Recibes honores y reconocimientos por ayudar a muchos.

Sexo: Se te abre el apetito sexual; tu pareja se revolcará de alegría.

Reto: Informa a los demás de lo que pasa, espiritual y evolutivamente.

Trabajo: El sol en tu signo te augura un cumpleaños singular, ahora sí harás gran pachanga. En lo laboral, todo ha mejorado bastante.

Amor: Aunque tengas que dirigirle los proyectos a tu pareja, vale la pena, porque la economía mejorará en el hogar. Dale amorcito y hagan planes divertidos juntos.

Dinero: Te has vuelto una bala para las finanzas, para sacar dinero de aquí y meterlo allá. Libraste el año, muchos no tienen la misma suerte.

Fortuna: Hay vitalidad, ganas de jugar como niño, disfraces y fiestas.

Sexo: También habrá disfraces en el sexo; te vestirás de domador con tu fiera.

Reto: Has oración por el mundo, informa, ayuda, sé amoroso, valiente y sigue.

Trabajo: La primera quincena será muy laboriosa para ti; habrá eventos espirituales en recintos sagrados, pirámides y mares, pidiendo por nuestra tierra.

Amor: Disfrutas momentos sentimentales, en los que le agradecerás a tu pareja su compañía y aguante, y donde el otro te dirá lo mucho que le has dado, hay corazón.

Dinero: Ante tanto suceso inimaginable en el mundo, la riqueza ya no será tu prioridad, porque el trueque, las bendiciones y la fortuna te vienen directo del cielo.

Fortuna: La presencia de tus ángeles, guías espirituales y profetas es clara.

Sexo: ¡A hacer el amor y festejar, que no sabemos si el mundo se acabará!

Reto: Aguanta las apariencias del mundo externo, llega nueva vida y grandes esperanzas.