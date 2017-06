Tula Rodríguez a Carlos Zambrano: “ERES POCO HOMBRE”

El terrible mensaje del futbolista Carlos Zambrano contra la modelo Rosángela Espinoza, a la que dijo que “no sirve para una relación, sino para cualquier cosa”, provocó la indignación de diversos personajes que en más de una oportunidad han mostrado su lucha contra el maltrato a la mujer. Una de ellas fue Tula Rodríguez que en conversación con Karibeña calificó de “poco hombre” al jugador de la selección nacional.

“¡Qué poco hombre! Un hombre no puede tener una actitud tan baja”, aseveró la actriz y exvedette que al enterarse que se había confirmado los mensajes donde Zambrano busca conocer a ‘Rous’ no se calló nada. “¡Respeta primero a tu mujer y no mires a otra! Que sepan que nacen de una mujer y no hay derecho irrespetar a una dama fuera lo que ella fuera”, remarcó.

LE DICEN DE TODO EN REDES

Sin embargo, eso no fue todo pues en las redes sociales la actitud de Zambrano también fue duramente criticada por la compañera de Rosángela e integrante de ‘Esto es gue­rra’, Alejandra Baigorria, y el periodista Beto Ortiz.

“¡Eso nunca saldría de la boca de un caballero! Un poco más de respeto”, escribió la ‘gringa de Gamarra’. “Per­sonas que solo sirven para cosas específicas. Hablar cojudeces, por ejemplo”, fue el mensaje de Ortiz en las redes con una información del pelotero.

DATO:

Zambrano insultó a Rosángela luego que esta señalara que él buscaba conocerla y Antonio Tafur, amigo de la guerrera, mostrara los mensajes que el futbolista le envíaba.