Tula Rodriguez contesta a quienes la critican por seguir en televisión

Pese al complicado momento que atraviesa junto a su familia, por el delicado estado de salud de su esposo Javier Carmona, Tula Rodríguez respondió a todos sus detractores que la critican por haberse mantenido firme en la conducción de ‘En boca de todos’.

“Que me quede en mi casa llorando, no puedo, además esto nos sirve de aprendizaje para todos, para mi hija también, para todos. No significa que no duela, a uno le afecta, yo me pongo mal, cada vez que hablo del tema me pongo mal, pero no puedo parar”, indicó.

“Yo tengo que continuar y enseñarle a mi hija que, aunque sientas que el mundo se viene encima, uno tiene que seguir. El de arriba pone pruebas y yo estoy segura que se va a salir airoso de esta prueba”, agregó la popular ‘Peludita’.