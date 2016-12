Tula Rodríguez: “Karla Solf está enferma”

La actriz Tula Rodríguez, sin pelos en la lengua tildó de “enferma” a Karla Solf por haber retomado su relación con el cumbiambero Ronny García, quien en diversas oportunidades ha sido denunciado por maltratar a sus parejas.

“Me parece asqueroso y denigrante esta situación. Ella está enferma, no está en sus cabales, pero ya no hay que darle importancia, que sea un tema más. Los noticieros o programas de espectáculos ya no deben darle más relleno. Eso deberíamos dejarlo para otras instancias”, puntualizó.

Cabe precisar que tras permanecer 24 días en la clandestinidad, Ronny García, uno de los hombres más buscados del país, fue capturado anoche en un cuarto cerca de su vivienda del Rímac.

