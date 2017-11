Tula Rodríguez irradia felicidad por esta razón

Por Ketty Cabrera

“Noviembre es mi mejor mes”. Así señaló Tula Rodríguez al enumerar que justo por estos días no sólo celebra su décimo aniversario al lado de su esposo y padre de su hija, Javier Carmona; también el cumpleaños de su pequeña Valentina y, para sumar su felicidad, se confirmó su retorno a la animación con el programa ‘En boca de todos’, junto a Maju Mantilla, Ricardo Rondón, Carlos Vilchez y Alexandra Horler.

“Estoy contenta con este nuevo reto, empezaré el 2018 con todo. Con la serie ‘Cumbia Pop’ (se estrena en diciembre) que acabamos de grabar hace poco con Erick Elera y el programa ‘En boca de todos’, será por ¡Partida doble!”, comentó la actriz y animadora que este año cumplió cuatro décadas y siente que ha pasado a otra etapa de su vida.

¿Cómo te decidiste? A inicios de año me diste a entender que habías tirado la toalla en la conducción tras algunos traspies y preferías la actuación…

‘En boca de todos’ es un programa consolidado y yo llego a aportar. Maju es encantadora, Vilchez es mi amigo y lo mismo Rondón, a quien conozco y respeto. No niego que me pone nerviosa pero es un reto que decidí tomarlo.

Me comentaron que serías una panelista ¿Es cierto?

Estaré en la conducción.

Entonces este 2018 regresas por la puerta grande

Si. Estoy segura que ‘Cumbia Pop’ será un éxito y ‘En boca de todos’ dará que hablar con todo.

Indirectamente serás competencia de Rodrigo González ‘Peluchín’ y su programa ‘Amor, amor, amor’

La competencia es buena pero trabajaré sin mirar a los costados. Seré ya misma y punto.

En su momento te criticaron porque decían justamente que no eras la Tula de siempre como conductora… ¿Qué has aprendido de todas estas fallas?

Ahora soy una mujer madura y con una personalidad definida. Ahora sé lo quiero y lo que no quiero… Los años te dan sabiduría y yo quiero aprender y aportar para que el programa siga posicionado en los hogares.

¿Qué errores crees que no volverías a cometer?

Nadie me dirá qué tengo que decir o como opinar ! Ahora tendré la tranquilidad de ser yo misma. Además, no estoy sola, somos varios y sacaremos adelante el programa.

Te sientes más tranquila porque no tendrás toda la carga del programa…

Así es, todos somos uno y por el bien del programa todos trabajaremos en una sola línea.

Y vas a tocar lo que tú querías que es farándula, algo que hace tiempo de propusieron hacer pero no te animabas ¿Preparada para hablar de chollywood y que por ahí alguien se pique?os se piquen

Yo comentaré sin ofender a nadie. Desde el año pasado me ofrecieron conducir un programa de espectáculos pero la verdad en su momento no me sentía preparada, no porque tenga miedo de que me recuerden mi pasado sino por los temas. Ahora sí me siento más curtida pero claro que con respeto.

Lei tu post de aniversario matrimonial, sin duda estás pasando por el mejor momento personal y laboral…

(risas) Sí, son10 años al lado de Javier y los 9 años de mi bebé. Este mes es el mejor para mí.

Dato 1

El 17 de noviembre cumplió 10 años de casada y le dedicó un emotivo mensaje a su pareja. “Hemos construido una Familia. Eres mi idóneo, el padre de mi hija, mi esposo, mi amigo, mi compañero de vida”, son algunas de las líneas.