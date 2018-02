Tula Rodríguez da una brillante respuesta a comentarios racistas

“No me afecta para nada”. La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, señaló que se ama como tal y no le ofende los comentarios racistas que recibió en las redes sociales luego que Milett Figueroa publicara una foto junto a ella.

“No me afecta en nada porque siempre me encargo de resaltar que me siento orgullosa de ser una chola, porque eso somos. Me da pena que la gente sea tan carente. Es una lástima que no haya identificación con uno mismo. A mí no me molesta que me digan chola, más me da pena que haya gente con un cerebro más reducido y con poca aceptación”, sostuvo la exvedette.

Recomendó a los cibernautas que se esconden tras la pantalla de una computadora a quererse más. “Deben tener chiquito el cerebro, el corazón, todo. Es una lástima, ámense más, quiéranse más”, agregó la actriz y animadora que resaltó el apoyo que recibió en Instagram de parte de Milechi.

“Milett es una chica que a mí me encanta y agradezco el hecho de que me defienda en las redes sociales”, expresó Rodríguez en conversación con ‘América Espectáculos’.