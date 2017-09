Tula Rodríguez: ¿No eres humano?

No se aguantó más. Tula Rodríguez se sumó a las críticas que ha despertado Christian Domínguez por entablarle una demanda por difamación a su expareja y madre de su hijo, Karla Tarazona, donde incluso estaría pidiendo nada menos que la suma de 40 mil soles de reparación civil.

Ante ello la animadora y actriz no pudo evitar comentar una publicación en Facebook donde critican al cumbiambero y esta señaló que está aburrida de los escándalos que tienen como protagonista a Domínguez, pero más fue su indignación por la mala actitud de él contra Karla, pues añadió que ningún ser humano normal intenta hacerle daño a la mujer que le dio un hijo.

“¡Ese tema ya me aburre! ¿Qué ser humano normal quiere hacerle daño a la mujer que le dio un hijo? Ajjjj”, fue el primer mensaje de Tula y luego añadió: “Lamentable, todos nos equivocamos pero que no abuse”.

¿Karla con video gay?

En tanto, ayer Tarazona sorprendió en ‘Espectáculos’ de Latina, pues tendría un video bomba de un cantante de una conocida orquesta en situaciones comprometedoras, aunque no quiso ser explícita, el fondo del tema ‘Pluma gay’ en el programa dejó mucho a la imaginación. La ex del ‘wachimán’ no quiso decir de quién se trataba, sin embargo, las imágenes se las mostró a Milena Zárate y Claudia Portocarrero, quienes quedaron sorprendidas.

“Con decirte que me he quedado como el Chavo, me ha dado la garrotera. Nunca vi estas imágenes y menos de un ‘semental'”, comentó Milena. ‘Cholotube’, añadió Karla Tarazona entre risas. “Lo que yo acabo de ver va a remecer totalmente esa orquesta. A mí me da pena y más pena me da que circule en las redes. Qué terrible”, finalizó la colocha. (K.C)