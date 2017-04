Tula Rodríguez no quiere saber nada de ‘El gran show’

La ex vedette Tula Rodríguez, a través de un diario local señaló que en diversas ocasiones ha sido invitada para asistir a ‘El gran show’, sin embargo ella ha preferido no ir para no alimentar el morbo.

“Seguramente en algún momento me animó (ir al ‘El gran show’), pero las decisiones y de esa magnitud, tienen que ser tomadas por mi casa, por mi familia. Entonces, para qué alterar, no creo que tenga mucho sentido, pero igual me parece una excelente alternativa, muchas veces veo el programa y me encanta. Está bien hecho su programa”, señaló para el ‘Trome’.

A la vez, recalcó que el programa está bien hecho, sin embargo no estaría de acuerdo con algunos concursantes del reality como por ejemplo Christian Domínguez y la bailarina. “Hay fuertes con unas cosas bien feas. Me pregunto: ¿Qué pasó con la familia?“, acotó.