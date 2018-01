Así responde Tula Rodríguez a comentarios racistas

Las redes sociales siguen siendo la peor arma de muchos cibernautas que se esconden en el anonimato para atacar sin reparos. Esta vez la víctima de ellos fue la popular Tula Rodríguez, quien recibió frases racistas por su color de piel.

La protagonista de ‘Cumbia pop’ fue calificada de “color chaufa” por un cibernauta con el seudónimo de Vito que se atrevió a comentar por la protesta de los vecinos de La Molina contra el expresidente Alberto Fujimori. “¡Que tuitazo! El mejor para empezar bien el año y eso de color CHAUFA no pudo ser mejor. Ojala la chola , que viene directamente de El Agustino, no se achore ni se sienta aludida”, señaló el usuario.

Tras esto Tula respondió desde su Twitter oficial para aclarar que no vive por ese distrito. “No te preocupes no me siento aludida y solo como info yo no vivo en la Molina”, escribió la animadora y actriz que recibió comentarios de apoyo.

“Es una Pena que exista seres humanos tan miserables con su propia raza. Siempre hay gente pobre de identidad”, comentó Rodríguez. En conversación con diario Karibeña señaló que toma con tranquilidad ese tipo de comentarios ofensivos.

“Siempre hay un infeliz suelto. Para colmo borro el tuit. Poco hombre. Siempre hay gente pobre de identidad. Bien orgullosa de ser chola, serrana carajo”, comentó Tula que está tomándose unos días de vacaciones para retornar con fuerza a la televisión.(K.Cabrera)

DATO:

La animadora tiene actualmente más de 59 mil seguidores en su cuenta de Twitter y en más de una ocasión ha recibido comentarios en contra.