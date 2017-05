Tula Rodríguez: “Voy a pagarle”

Tras enterarse que su extrabajador de su spa, Carlos Raúl Mendoza le exigió públicamente que le cancele los 29 soles como indemnización tras perder juicio por despido arbitrario, Tula Rodríguez salió al frente y dijo:

“Voy a pagarle, no pienso apelar porque es más gasto. Siempre cumplí, solo que cometí la burrada de no hacerle firmar los recibos porque lo conocía. Ahora lo dejo en manos de Dios porque yo siempre cumplí. No voy a tocar ese tema más, ahora estoy metida en las grabaciones de ‘Cumbia Pop’”, dijo Rodríguez a Karibeña.