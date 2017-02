Tula sobre Christian Domínguez : “Yo le conozco varias perlas”

No se calla nada. Tula Rodríguez opinó sobre la reciente relación que hace poco oficializó Christian Domínguez con la bailarina Isabel Ace­vedo, pero también contó que esta situación no le sorprende porque le conoce varias perlas al protago­nista de ‘Mi amor, el wachiman’.

“Me parece una bajeza lo que ha hecho Christian. Yo creo que te puedes separar, nadie obli­ga a estar a nadie con otra persona si sientes que se acabó el amor. Ya pues, qué vamos a hacer, arran­ca. Pero no dañes a la mujer que te ha dado una criatura. Que no le quite la poca tranquili­dad que ella tiene”, señala Tula mientras se alista para ir con su hija a la presentación de Soy Luna el próximo 18 de abril en Jockey Club.

-¿Crees que él tomó una decisión acelerada?

Yo creo que las hormo­nas le ganan; le hace falta una buena duchita de agua fría.

-Lo han tildado de ‘pipiléc­tico’…

Yo he trabajado con él y le conozco varias.

-¿Nunca se te ha insinuado?

No, yo le parcho el ojo.

-¿Qué perlas le cono­ces?

No voy a contar, no vale la pena.

