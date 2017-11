¿Tula Rodríguez tendrá reencuentro con Gisela Valcárcel?

La exvedette, actriz y animadora Tula Rodríguez desmintió un posible encuentro con Gisela Valcárcel, luego que se rumoró que ambas habían grabado para un programa especial de aniversario de ‘El reventonazo de la chola’.

“Es cierto que grabé para el programa de aniversario de la chola Chabuca pero no hubo encuentro con nadie, incluso la entrevista que me realizaron recién saldrá la otra semana. Jamás me junté con nadie, ni dentro ni fuera del set”, indicó Tula que destacó que se ha tomado unos días de descanso tras grabar la serie ‘Cumbia pop’.

“Fueron semanas de arduo trabajo, no sé cuándo se estrena la serie pero será un éxito, me encantó y sobre todo porque se difundirá el género que a mí me gusta que es la cumbia. Ahora me estoy dedicando a mi casa, mi spa y si sale algún contrato de animación soy materia dispuesta porque una platita extra no cae mal (risas)”, apuntó.