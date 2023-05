«Un año de cambios sísmicos en mi vida», Shakira y su emotivo discurso en los premios Billboard

Compartir Facebook

Shakira ofreció un extenso mensaje a todas las mujeres tras su premiación en el evento musical Billboard.

Orgullosa de ser mujer latinoamericana

Shakira recibió este fin de semana el premio a la mujer del año de la ceremonia de los billboard mujeres latinas.

Esta gala le hace honor a los aportes de las mujeres en la industria musical y reconoce los nuevos talentos como también a leyendas musicales.

Sin embargo el momento que más esperaba el público fuera cuando Shakira se subió al escenario a recibir su premio pues todos esperaban su discurso tras haber atravesado un año bastante difícil.

Esto sucedió al final de la gala y el encargado de brindarle el premio fue nada más y nada menos que su compatriota Maluma con quien también ha compartido algunos temas como ‘Clandestino’ y ‘Chantaje’.

Emotivo mensaje

Sin embargo, lo que se llevó el recuerdo de todos los asistentes en la noche fue el mensaje que brindó la barranquillera tras haber vivido momentos difíciles en su vida.

«Ya no importan tanto si alguien te es fiel o no te es fiel lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma», fue uno de los mensajes de la cantante en el escenario sin embargo ese no fue el único.

«Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música La que me puso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres y por ellas y por ustedes escribir lo que escribí y canté lo que canté», señaló la artista.

Como se recuerda su tema “BZRP Music Sessions Vol. 53” con el que además se hizo acreedora de 14 record Guinness junto al productor argentino Bizarrap, se convirtió en una representación de la lucha por las mujeres.

Su madre, su mayor motivación

El momento más emotivo del discurso llegó cuando Shakira dedicó el premio a su mamá, Nidia Ripoll, al considerarla como su verdadera mujer del año.

“Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, mi madre Nidia Ripoll… mami si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie, con tu amor sin límites y tu resiliencia y para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para tí”.