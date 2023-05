Universitario estaría interesado en fichar a Lionel Messi

Para no creerlo. El club Universitario de Deportes le estaría tirando maicito al reconocido jugador Lionel Messi tras anunciarse que ya no será parte de París Saint – Germain.

El jugador argentino ha provocado interés en distintos clubs al anunciarse que está suelto en Plaza por lo que le estaría llegando más que una oferta laboral para seguir creciendo en su carrera de futbolista.

Es así que Transfermarkt informó que Universitario de Deportes tiene en mente fichar a Lionel Messi para la temporada actual.

Según se sabe, el entrenador Jorge Fossati est interesado en «La Pulga», para competir en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, donde actualmente lideran ambos torneos.

Además, navegando por el sitio web se puede apreciar cómo Lionel Messi viene siendo foco de interés no solamente para el club Universitario de deportes sino también para el equipo español de Málaga Sub – 19.

De acuerdo al portal de fichajes el jugador está valorizado en 114,000 € diarios por lo que vale 797 mil euros semanalmente.

En conclusión, Messi vale 41,0000 millones de euros al año por su destreza en las canchas.

El jugador argentino publicó un vídeo en sus redes sociales dónde se disculpaba con sus compañeros y su club PSG tras haber viajado a Arabia Saudita sin autorización.

«Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores», inició diciendo.

