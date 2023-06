Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz nuevamente se lucieron juntos por el cumpleaños número 9 de su pequeña hija, sin embargo, la buena relación de padres que llevan a provocado que usuarios les pidan que retomen su relación.

Toda una familia

El día de ayer Gino publicó a través de sus redes la celebración del cumpleaños de su hija Gia y como era de esperarse estuvo presente su expareja y madre de su engreída, Mariana Vértiz.

A través de su publicación dio a conocer el rápido crecimiento de su hija y presumió la maravillosa familia que ha formado.

“No me cansaré de reafirmar que eres mi TODO y me da demasiado orgullo ver como creces siendo una niña llena de amor, energía y con tanta chispa”, empezó diciendo en su post.

Incluso, no fue indiferente al rol de Mariana en la vida de Gia y aprovechó para agradecerle por que juntos vienen criando a una niña con valores.

“Me hace muy feliz ver la calidad de persona que estamos construyendo. Gia… simplemente eres la mejor y lo mejor que me pasó. Sigamos así. Juntos”, finalizó Gino.

De inmediato la respuesta de Mariana no se hizo esperar y le dedicó unas emotivas palabras al padre de su hija.

“Que lindo video papito”, comentó la hermana mayor de Natalie Vértiz.

Usuarios enloquecen

Sin embargo, para los usuarios esta publicación no pasó por alto y resaltaron la buena química que existe aún entre los padres de familia.

Tanto así, que les pidieron a través de diversos comentarios que consideren retomar la relación como pareja.

Mira también: “Las dos tenemos lo mismo”: Uchulú se manda con todo contra Dayanita

“Se ven hermosos 🥰 ya regresen y nunca más se vuelvan a separar”, “Ya vuelve con su mamita !!!! Pueden construir de nuevo lo que tuvieron hace años”, “Chicos vuelvan linda familia un segundo hijito los ayudará a reforzar ese vínculo de amor”, fueron algunos de los comentarios.

Mariana descarta reconciliación

Por otro lado, hace ya algunos días Mariana Vértiz usó sus redes para responder preguntas junto a sus seguidores.

Por lo que era evidente lo que le iban a preguntar y no faltó la pregunta; “¿Por qué no regresan Gino y tú?”, a lo que la madre de Gia no dudó en responder.

Mira también: “Lloro y no te importa”: Ale Venturo y su crónica de una ruptura anunciada

“Gino y yo somos amigos y seguiremos esforzándonos por ser los mejores padres para Gia”, descartando así alguna posibilidad de reconciliación.

Y es que la pareja, es una de las muy pocas del espectáculo que han priorizado la estabilidad emocional de su hija y le han brindado un lugar seguro en donde crecer y ese es el calor de sus padres.