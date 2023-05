Compartir Facebook

Ale Venturo viene recibiendo diversas críticas tras los rumores de separación con Rodrigo Cuba, por lo que usuarios no han tenido piedad con la empresaria.

Como se sabe, recientemente se ha dado a conocer que Rodrigo y Ale estarían pasando por una crisis amorosa, no se sabe el motivo de este distanciamiento, sin embargo, cibernautas ya empiezan a especular.

Usuarios le dicen de todo

Es así que, a través de las redes de Ale y otros medios de comunicación seguidores han culpado a Ale Venturo de que le vaya mal en el amor, al no saber escoger al hombre indicado.

«Eso te pasa por meterte con un hombre que no superó a su ex», «Debieron conocerse bien», “Ahora empezará la disputa por la hija, si no hay estabilidad en la pareja no sé porque traer hijos al mundo”, “Todos sabemos que esa relación fue solo por despecho por parte de él”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Por su parte, Ale Venturo trata de mantenerse al margen de las opiniones y especulaciones de los medios de comunicación ya que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado un termino de la relación.

Se mudó

Por otro lado, la conductora Magaly Medina declaró en su último programa que según sus ‘chacales’ y fuentes confiables, el jugador abandonó la casa de la rubia.

«Rodrigo Cuba se ha ido de la casa donde vivía con Ale Venturo y que está quedándose en la casa de la mamá, por eso, está andando con la mamá», agregó.

Los reporteros de Magaly abordaron a Cuba y lo cuestionaron sobre su relación con Ale pero el pelotero guardo silencio.

Es por ello, que la ‘Urraca’ afirmó que el que calla otorga, avivando así los rumores de una separación.

Se dedica a sus hijas

Hasta el momento, la dueña de la ‘Nevera Fit’ viene publicando contenido respecto a sus hijas y es que al parecer se estaría enfocando exclusivamente al cuidado de sus pequeñas, en especial a la más pequeña.

“Súper cansada”, publicó en un video en su red e Instagram dando a entender que el rol de ser madre también la tiene agotada.

Las amistades más cercanas de la rubia empresaria le han brindado su apoyo y respaldo ante cualquier tipo de críticas que pueda recibir.

Una de ellas es Valery Revello quien se mostró feliz con Ale en sus redes en una cena.