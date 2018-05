FOTOS | Stephanie Valenzuela sorprende a todos al aparecer vestida como musulmana

La modelo Stephanie Valenzuela sorprendió a todos sus fans al aparecer vestida como todo una musulmana a través de unos pequeños vídeos en su cuenta de Instagram, dejando a un costado la ropa chiquita y con escote que suele utilizar la ex chica reality.

Ante las constantes preguntas de sus seguidores, asombrados por su extremado cambio de look, Valenzuela reveló que esto se debe a una costumbre musulmana que se llama Ramadán y el cual tiene un mes de duración.

“Yo como latina cristiana que soy, no tenía idea de que era Ramadán, ahora les comento que dura 30 días aproximadamente (este año empezó el 16 de mayo y termina el 14 de Junio) esos días para los musulmanes es un mes en el que ellos se purifican, ayunan, rezan 5 veces al día y se acercan como familia, absteniéndose de beber, fumar, o tener sexo, de hecho hacen muchas cosas que yo realmente no debo saber, pero eso es lo que me toco ver”, escribió la modelo en su blog que tiene en internet.