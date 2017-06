Valeria roba miradas en ‘Combate’

Desde que llegó a los sets de “Combate”, la Campeona Latinoamericana de Surf, Valeria Solé, se robó las miradas de sus compañeros del reality de ATV. Sobre todo desde que mostró sus atributos sobre la pasarela en bikini, pues rápidamente captó la atención de un combatiente.

Sin embargo, está chica fitness asegura que no está buscando romances, solo demostrar que es una campeona no solo de surf, sino también del reality. “Sigo dando todo de mí, cada día en cada competencia, mi familia es Combate. Yo he venido a ganarme un lugar en el programa, no a buscar romance o peleas tontas que no me suman”, sostiene Sole, quien impulsa la marca de complementos nutricionales Sky Foods.