Valeria Solé sobre su ingreso a Combate: “No busco escándalos”

Valeria Solé es una de las figuras firmes para la nueva temporada de Combate. La guapa surfista desde los 11 años compite en este deporte, por lo que se encuentra más que lista para defender su puesto de combatiente. Dice ser una persona que no le gusta los escándalos y tiene muy bien puestos sus objetivos en la vida.

A sus 25 años, Valeria estudia la carrera de Ingeniería Industrial, tiene una escuela de surf y planea abrir un negocio ligado al deporte; sin embargo, es conciente que las críticas siempre la acompañarán por pertenecer a un reality, pero en su caso dice haber recibido muchas muestras de apoyo y busca poner paños fríos ante los comentarios de André Castañeda, quien dijo que Combate ahora parece “un programa de porristas”. “No lo culpo es un gran competidor, demostró un buen nivel de competencia”, expresó Solé, quien afirma tener una buena relación con todos sus compañeros de reality.

Sobre si existen combatientes que no tienen un buen nivel de competencia, la deportista refiere que muchos podrían dar algunas sorpresas. “La gente cuando se esfuerza mejora, vas aprendiendo ciertos trucos. La cosa es tener fuerza, estar en forma”, añadió que ella mantiene una vida sana y se complementa con Sky Foods. Valeria se prepara para competir el próximo año en algún circuito mundial de surf, por lo que el amor no es algo que busque, pero tampoco le cierra las puertas. No obstante promueve el deporte invitando a la competencia deportiva del Miss y Mister Tarapoto, el próximo 7 y 8 de julio. (AR)